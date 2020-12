El llamativo video artístico de Calu Rivero en la playa

Calu Rivero

Calu Rivero volvió a aparecer en las redes con una llamativa grabación artística en la playa que impresionó a sus seguidores.

Dignity fue filmada con un curioso atuendo corriendo por la arena y a orillas del mar.

Se trata de un vestido amarillo con importantes pliegues que lució sobre la playa, mientras baile y sonríe a la cámara.

No es la primera vez que la actriz comparte algún material desde la arena. Esta vez fue con una producción. "Fashion piece", expresó en el posteo.

Hace unos meses, la actriz recordó cómo fue la charla privada que tuvo en su momento con Juan Darthés, cuando compartían elenco en "Dulce amor", Telefe.

"Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole ‘esto es todo, no puedo, no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies' y su respuesta fue 'está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa'", precisó.

Y agregó: "Fui a hablar con los productores y les dije que quería dejar el programa. Me dijeron 'está bien, te dejamos ir pero no podés decir nada sobre esto porque el espectáculo todavía está sucediendo'; y yo pensaba 'no quiero hablar más del programa solo quiero irme' y me fui a Nueva York".