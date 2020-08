El llanto de María Belén Ludueña en "La noche de Mirtha": "Estar acá es..."

María Belén Ludueña

La periodista María Belén Ludueña y Jorge Macri celebraron un nuevo aniversario de su relación. En esta oportunidad, la conductora de América y el intendente de Vicente López fueron invitados a la "La noche de Mirtha" que conduce Juana Viale y allí brindaron junto al resto de los invitados.

En medio de la charla en la mesa, Ludueña, quien todas las mañanas acompaña a Antonio Laje en "Buenos días América", se emocionó con una pregunta que le hizo la conductora: “Suponte que tu pareja sale electo gobernador, ¿vos abandonarías tu cargo de periodista?”, consultó Juana.

María Belén respondió: “No, de ninguna manera porque es un camino largo, de esfuerzo y llegar a Buenos Aires también me hizo muy bien”.

Fue allí que la periodista rompió en llanto en ese momento y dijo: “Me emociono porque estuve muchos años trabajando en Mar del Plata y para mí estar acá es un gran reconocimiento a todo lo que trabajé. Y soy llorona. Pero bueno, viste que en pandemia afloran los sentimientos”.

Tratando de ponerle un poco de humor a la situación, contó que “trabajo desde que tengo 19 años, así que no abandonaría jamás mi sueño. Me río y lloro como cualquier persona”.

Tras escucharla, Jorge Macri tuvo unas sentidas palabras para su novia: “Extraña mucho a su familia de Mar del Plata. Es algo que no se lo pediría jamás -que deje su profesión- porque no hay nada peor que estar con alguien que no es feliz. Uno de los atractivos que tiene el otro es la felicidad, la capacidad de superarse, de emprender. No podés querer a alguien y después mutilarle lo que disfruta. Una de las cosas que más amo en ella es eso, que emprende”.