¿Por qué Luciano El Tirri hace dos años que no puede volver de Estados Unidos?

Luciano El Tirri y Mimi Alvarado

Poco se sabía de la vida de Luciano El Tirri quien tras su paso por el programa de su primo, Marcelo Tinelli, decidió volver a los Estados Unidos.

Su vínculo amoroso con Mimi Alvarado continúo a lo largo de este tiempo pero muchos especularon con una posible separación.

¿El motivo? La distancia. Sin embargo, esta tarde, en "Intrusos", la pareja charló largo y tendido con Adrián Pallares y el equipo periodístico.

Luciano El Tirri

En la nota, Luciano El Tirri contó por qué no puede regresar a la Argentina. "Por la ciudadanía, no le den más vuelta, se estaba haciendo ciudadano americano", explicó Mimi Alvarado, pareja del percusionista.

Y Luciano explicó: "Cuando inicias los trámites de la ciudadanía hoy en día demora mucho más que antes. Seis meses, un año, ahora fueron casi 2 años. No te podés mover del país hasta que te llega la residencia".

"Yo le decía a ella que venga a verme porque yo no podía salir de acá. Era eso, nunca pensé que iba a durar tanto, pensé que iba a durar 6 meses, 7, no tanto tiempo", agregó.

Sobre la demora en los papeles, Luciano explicó: "Se demora porque es muy burocrático. En mi caso me la pide mi hija mayor que es americana y teóricamente es mucho más rápido, pero hoy en día con el gobierno de Trump y la inmigración es distinto. Yo tenía visa de trabajo, fui y vine, pero ahora tenía ganas de tener la residencia. Es solamente eso, lo que pasa es que tampoco pudo venir a verme por eso, pero bueno".

El Tirri le reclamó a Mimi que no viajó a verlo y ella fue tajante en su respuesta: "En dos años que te fuiste vamos a pelear por primera vez".

Para finalizar, el integrante fundador de los Fabulosos Cadillacs le dedicó unas palabras: "Yo no quiero pelear, te amo, amor. Ella es mi vida, nunca me voy a olvidar de lo que hizo por mí siempre, y decirle que aunque no se quiera casar muy pronto nos vamos a casar".