Maluma habló de Neymar en un vivo de Instagram: "No sé si están juntos, igual..."

Maluma Neymar

Maluma se refirió a la relación de Neymar con su ex novia, Natalia Barulich, tras la polémica que se instaló en los medios por el inicio de un supuesto romance del jugador del PSG de Francia con la modelo.

El cantante colombiano y el futbolista eran amigos y este trascendido amoroso generó un gran ruido en el ambiente artístico y futbolero.

El jueves, el colombiano reabrió su cuenta de Instagram y habló en vivo con sus fanáticos. Para sorpresa de muchos, se refirió a su relación con Neymar.

Maluma

"No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él (Neymar). Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción (Hawai) después del partido", indicó el artista.

Y aclaró: "Con Neymar no tengo problemas, Soy muy pacífico. No me gustan los problemas. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo. Le deseo todo el éxito, es un crack".

"A Neymar le deseo todo el éxito del mundo, no le deseo mal nadie. No me desgasto con esas cosas. Y a los que han hecho los memes, están cabrones, están muy duros, síganlo haciendo", sentenció el cantante.