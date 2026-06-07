Preocupación: el jugador Eriksen se volvió a desplomar en el campo de juego y se suspendió el amistoso ante Ucrania

Las imágenes recorrieron rápidamente el mundo y despertaron un inevitable recuerdo de lo ocurrido el 12 de junio de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa frente a Finlandia. En aquella oportunidad, el futbolista fue reanimado en el estadio y posteriormente se le implantó un desfibrilador cardíaco interno.

Horas después del incidente, la Federación Danesa de Fútbol llevó tranquilidad mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“Christian está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”, informó la entidad. Posteriormente, el cuerpo médico de la selección brindó mayores precisiones sobre el estado del jugador.

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“Christian está bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que pude ver, el marcapasos respondió como debía”, explicaron los profesionales.

Además, detallaron que el futbolista perdió el conocimiento durante unos instantes, aunque logró recuperarlo rápidamente.

“Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápido y pudimos comunicarnos con él de inmediato”, señalaron.

Bateria de estudios para Eriksen

Ahora, Eriksen será sometido a una serie de estudios médicos para determinar qué provocó este nuevo episodio y descartar cualquier complicación relacionada con su condición cardíaca.

“Seguimos en contacto permanente con él y con los médicos que lo están atendiendo. Christian está bien y me pidió que les enviara sus saludos a todos los jugadores y que les dijera que se encuentra bien”, agregaron desde el cuerpo médico.

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La situación vuelve a poner el foco sobre la salud del futbolista de 34 años, quien logró regresar a la actividad profesional tras el dramático episodio sufrido en la Eurocopa y se convirtió en un ejemplo de superación dentro del deporte de alto rendimiento.

Mientras tanto, el mundo del fútbol permanece atento a la evolución del jugador y a los resultados de los estudios que determinarán las causas de este nuevo susto que paralizó a Dinamarca y al deporte internacional.