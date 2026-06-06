Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de su nueva película

Cómo será "Felicidades", la nueva película de Netflix

La historia de Felicidades comenzó mucho antes de que Netflix decidiera llevarla a la pantalla. El proyecto nació a partir de la obra teatral homónima creada por Mariano Pensotti que logró destacarse gracias a una excelente recepción por parte del público.

La adaptación no se limitó a trasladar el argumento original al cine. El desafío consistió en expandir el universo narrativo para aprovechar todas las posibilidades que ofrece la pantalla grande. Para lograrlo, Mariano Pensotti participó activamente en la escritura del guion junto con Álex de la Iglesia.

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

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El elenco de "Felicidades" con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Uno de los puntos que más interés genera alrededor de Felicidades es el importante reparto que forma parte del proyecto.

La película cuenta con Adrián Suar y Griselda Siciliani en los roles principales. Ambos actores poseen una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, además de una gran conexión con el público argentino.

Junto a ellos aparece Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, intérpretes que aportan estilos muy diferentes y que enriquecen la dinámica coral de la historia. Además, la película contará con una participación especial de Diego Capusotto, una figura ampliamente reconocida por su capacidad para combinar humor, ironía y personajes memorables.

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Ficha técnica de la película "Felicidades" en Netflix

Director: Álex de la Iglesia

Álex de la Iglesia Producción: Preludio

Preludio Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece

Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.

Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti. Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto. Fotografía: Pablo Bernst

Pablo Bernst Edición: Manuel Bauer

Manuel Bauer Diseño de vestuario: Liliana Piekar

Liliana Piekar Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga

José Luis Arrizabalaga Director de Arte: Matías Martinez

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Álex de la Iglesia imprime su sello personal en "Felicidades"

Hablar de Álex de la Iglesia implica hablar de un director que construyó una identidad muy particular dentro del cine europeo.

A lo largo de su carrera desarrolló historias donde el humor negro convive con el absurdo, el caos y los acontecimientos inesperados. Sus películas suelen presentar personajes llevados al límite mientras intentan resolver situaciones cada vez más complejas.

Adrián Suar, Álex de la Iglesia y Griselda Siciliani

Otro aspecto que genera expectativas es que Felicidades representa la primera colaboración entre Álex de la Iglesia y Netflix en una producción realizada en Argentina.

Cuándo se estrena "Felicidades" en Netflix

Netflix confirmó que Felicidades llegará a la plataforma hacia finales de 2026. Aunque la fecha exacta todavía no fue anunciada, todo indica que la película formará parte de los lanzamientos destacados con los que el servicio buscará cerrar el año.

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Las expectativas no se limitan al mercado argentino. La presencia de Álex de la Iglesia y de actores reconocidos podría favorecer una buena recepción en diferentes regiones.

En ese contexto, Felicidades buscará aprovechar ese impulso para convertirse en una de las películas más comentadas cuando finalmente llegue al catálogo.

Mirá el adelanto de "Felicidades" en Netflix