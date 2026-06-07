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Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Una balacera que provocó al menos nueve heridos generó preocupación en las autoridades. El lugar está a seis kilómetros del hotel de Inglaterra.

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Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas

Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, un violento tiroteo ocurrido en la ciudad estadounidense de Kansas City generó preocupación por la seguridad del torneo. El hecho se produjo a escasa distancia del hotel donde ya se encuentra concentrada la Selección Argentina y dejó un saldo de nueve personas heridas.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, ubicada a unos 12 minutos en automóvil del Hotel Origin, el establecimiento elegido por la delegación albiceleste para alojarse durante su estadía en la ciudad.

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Según informó la vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, las fuerzas de seguridad recibieron múltiples llamados de emergencia alrededor de las cuatro de la mañana alertando sobre disparos en la vía pública.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a una gran cantidad de personas dispersándose de la escena y a tres mujeres que presentaban heridas de bala. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a centros médicos de la zona.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que otras seis personas también debieron recibir asistencia por lesiones leves relacionadas con el incidente, elevando a nueve el total de heridos.

A pesar del amplio operativo desplegado tras la balacera, hasta el momento no se registraron detenciones. La policía continúa realizando rastrillajes y analizando evidencia para identificar a los responsables del ataque.

Si bien ninguna de las víctimas sufrió heridas de gravedad, el episodio volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad en una de las ciudades que tendrá un papel destacado durante el Mundial 2026.

Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Kansas City será una de las sedes principales del certamen y recibirá a varias selecciones durante la fase de grupos. Además de Argentina, la ciudad también será base de operaciones para Inglaterra y Países Bajos.

En el caso del seleccionado inglés, la delegación tiene previsto arribar el próximo 13 de junio para instalarse en el complejo deportivo Swope Soccer Village, ubicado a apenas nueve minutos del lugar donde ocurrió el tiroteo.

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Por el momento, no existe ninguna información que vincule el ataque con las delegaciones que participarán del Mundial. Sin embargo, el hecho encendió las alarmas de las autoridades locales y de los organizadores del torneo, que trabajan para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados durante la competencia.

Mientras avanza la investigación, las fuerzas de seguridad mantienen reforzada la vigilancia en distintos sectores de Kansas City, especialmente en las zonas cercanas a hoteles, centros de entrenamiento y estadios que serán utilizados durante la Copa del Mundo.

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