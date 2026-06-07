Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a una gran cantidad de personas dispersándose de la escena y a tres mujeres que presentaban heridas de bala. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a centros médicos de la zona.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que otras seis personas también debieron recibir asistencia por lesiones leves relacionadas con el incidente, elevando a nueve el total de heridos.

A pesar del amplio operativo desplegado tras la balacera, hasta el momento no se registraron detenciones. La policía continúa realizando rastrillajes y analizando evidencia para identificar a los responsables del ataque.

Si bien ninguna de las víctimas sufrió heridas de gravedad, el episodio volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad en una de las ciudades que tendrá un papel destacado durante el Mundial 2026.

Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Kansas City será una de las sedes principales del certamen y recibirá a varias selecciones durante la fase de grupos. Además de Argentina, la ciudad también será base de operaciones para Inglaterra y Países Bajos.

En el caso del seleccionado inglés, la delegación tiene previsto arribar el próximo 13 de junio para instalarse en el complejo deportivo Swope Soccer Village, ubicado a apenas nueve minutos del lugar donde ocurrió el tiroteo.

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Por el momento, no existe ninguna información que vincule el ataque con las delegaciones que participarán del Mundial. Sin embargo, el hecho encendió las alarmas de las autoridades locales y de los organizadores del torneo, que trabajan para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados durante la competencia.

Mientras avanza la investigación, las fuerzas de seguridad mantienen reforzada la vigilancia en distintos sectores de Kansas City, especialmente en las zonas cercanas a hoteles, centros de entrenamiento y estadios que serán utilizados durante la Copa del Mundo.