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Video: un turista arriesgó su vida en las Cataratas del Iguazú por un insolito motivo

El hombre cruzó las barreras de seguridad y descendió hasta una zona cercana al cauce. La secuencia fue grabada por otros visitantes y generó preocupación por el peligro al que se expuso.

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Video: un turista arriesgó su vida en las Cataratas del Iguazú por un insolito motivo

Video: un turista arriesgó su vida en las Cataratas del Iguazú por un insolito motivo

Un turista protagonizó una peligrosa situación en las Cataratas del Iguazú al ingresar a una zona restringida para recuperar un teléfono celular que había caído al agua. El episodio ocurrió en el sector de Foz do Iguaçu y quedó registrado en videos tomados por otros visitantes que recorrían el parque.

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En las imágenes se observa cómo el hombre abandonó el sendero habilitado para el público, cruzó las barreras de seguridad instaladas en el lugar y avanzó hasta una zona cercana al cauce del río con el objetivo de rescatar el dispositivo.

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La maniobra generó preocupación entre quienes presenciaron la escena debido al riesgo que implicaba acercarse a un área donde las corrientes de agua pueden resultar peligrosas. Sin embargo, tras varios minutos de tensión, el turista logró recuperar el celular y regresar por sus propios medios al circuito utilizado por los visitantes.

Según trascendió, el protagonista del hecho es de nacionalidad brasileña y no sufrió heridas ni requirió asistencia médica.

El planteo de la administración del Parque Nacional Iguazú

Tras la difusión de los videos, la administración del Parque Nacional Iguazú recordó la importancia de respetar las medidas de seguridad establecidas en todo el recorrido y reiteró que está terminantemente prohibido cruzar las barreras colocadas a lo largo de las pasarelas, incluso cuando se trate de recuperar objetos perdidos o de obtener mejores fotografías.

Las autoridades explicaron que el parque cuenta con personal especializado para asistir a los visitantes ante cualquier eventualidad y señalaron que, en caso de que un celular, una cámara o cualquier otro elemento caiga en una zona de difícil acceso, se debe informar inmediatamente a los equipos de asistencia.

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Además, remarcaron que cada situación es evaluada de manera particular y que cualquier operativo de recuperación se realiza únicamente cuando las condiciones de seguridad lo permiten, con el objetivo de evitar accidentes tanto para los turistas como para el personal.

No es la primera vez que ocurre un episodio de estas características. Meses atrás, otro visitante generó polémica al cruzar una baranda de seguridad para intentar recuperar un sombrero que había caído en una zona cercana a las cataratas. Aquella situación también fue registrada por otros turistas y despertó numerosas críticas en redes sociales.

Desde el parque insistieron en que las normas de seguridad existen para proteger la integridad de los visitantes y recordaron que ninguna pertenencia personal justifica exponerse a los riesgos que presentan las áreas restringidas del complejo turístico.

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