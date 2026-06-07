Video: un turista arriesgó su vida en las Cataratas del Iguazú por un insolito motivo

Según trascendió, el protagonista del hecho es de nacionalidad brasileña y no sufrió heridas ni requirió asistencia médica.

El planteo de la administración del Parque Nacional Iguazú

Tras la difusión de los videos, la administración del Parque Nacional Iguazú recordó la importancia de respetar las medidas de seguridad establecidas en todo el recorrido y reiteró que está terminantemente prohibido cruzar las barreras colocadas a lo largo de las pasarelas, incluso cuando se trate de recuperar objetos perdidos o de obtener mejores fotografías.

Las autoridades explicaron que el parque cuenta con personal especializado para asistir a los visitantes ante cualquier eventualidad y señalaron que, en caso de que un celular, una cámara o cualquier otro elemento caiga en una zona de difícil acceso, se debe informar inmediatamente a los equipos de asistencia.

cataratas.webp

Además, remarcaron que cada situación es evaluada de manera particular y que cualquier operativo de recuperación se realiza únicamente cuando las condiciones de seguridad lo permiten, con el objetivo de evitar accidentes tanto para los turistas como para el personal.

No es la primera vez que ocurre un episodio de estas características. Meses atrás, otro visitante generó polémica al cruzar una baranda de seguridad para intentar recuperar un sombrero que había caído en una zona cercana a las cataratas. Aquella situación también fue registrada por otros turistas y despertó numerosas críticas en redes sociales.

Desde el parque insistieron en que las normas de seguridad existen para proteger la integridad de los visitantes y recordaron que ninguna pertenencia personal justifica exponerse a los riesgos que presentan las áreas restringidas del complejo turístico.