José Coronado arrasa en Netflix con su nuevo thriller psicológico y es la película del año

Los creyentes Netflix 2

Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por Jose Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna), se estrena a nivel global el 24 de julio de 2026.

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

Los creyentes Netflix 2

José Coronado vuelve a Netflix con "Los creyentes"

La participación de Jose Coronado constituye uno de los principales atractivos de la película. A lo largo de su carrera, el actor se consolidó como una de las figuras más reconocidas de España gracias a personajes marcados por la intensidad y la complejidad psicológica.

Su trabajo en producciones como Entrevías y Legado reforzó esa imagen de intérprete capaz de moverse con solvencia en historias cargadas de tensión.

Cuándo se estrena "Los creyentes" en Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo de producciones españolas y Los creyentes se perfila como uno de los estrenos más destacados del año dentro del género del thriller psicológico.

Los creyentes Netflix 1

El 24 de julio será la fecha en la que los espectadores podrán descubrir si las sospechas de Ruth tienen fundamento o si la verdad es mucho más inquietante de lo que imagina.

Cómo será la serie de "Nueve reinas" en Netflix con José Coronado

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia. Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado). Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.