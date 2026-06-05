¿Se pierde el Mundial? La preocupante noticia sobre Neymar que tiene en vilo a Brasil

Cómo y cuándo se lesionó Neymar antes de sumarse a Brasil

El origen de este dolor de cabeza para el cuerpo técnico se remonta a la actividad doméstica en Sudamérica, arrastrando una complicación física desde su última presentación a nivel de clubes. El 10 de Santos, la figura más celebrada de la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti, llegó a la concentración de la Verdeamarela ya lesionado, después de sufrir un pinchazo en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo en un partido del Brasileirão frente a Coritiba.

En aquella primera instancia, su club redujo el problema a "un edema" y Ancelotti lo incluyó en la lista de 26 un día después. Sin embargo, la confederación brasileña quiso tener su propio diagnóstico y sometió al jugador a estudios de control más rigurosos. La resonancia magnética constató una lesión muscular de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos a tres semanas. El problema radica en que, a la fecha, han pasado 18 días pero ya lo descartan de plano para el encuentro en el que se cumplirán 20 días desde el choque ante Coritiba, evidenciando que los plazos de cicatrización vienen demorados.

Qué partidos se pierde Neymar y cuándo sería su debut en el Mundial 2026

La inactividad del atacante ya lo marginó de las primeras exhibiciones ante el público en su tierra natal. Ney, de 34 años, ya se había perdido el amistoso del pasado domingo contra Panamá (6-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde presenció el cotejo desde el banco. Con su confirmada ausencia frente al combinado africano este fin de semana, consecuentemente también es duda para el debut de la Verdeamarela en el Mundial contra Marruecos el sábado siguiente, el 13 de junio, en Nueva Jersey.

Desde el inicio de la concentración, el pasado 27 de mayo, Neymar se ejercitó principalmente en el gimnasio y apenas pisó el césped para realizar movimientos suaves, cuidando al máximo la zona afectada para evitar una recaída que lo margine de forma definitiva de la gran cita del fútbol internacional.

Podría Carlo Ancelotti cambiar a Neymar de la lista de convocados

A pesar del manto de dudas que rodea las condiciones físicas reales en las que llegará el delantero para el estreno del Grupo, el director técnico italiano cortó de raíz cualquier tipo de rumor sobre un posible reemplazo de último momento en la nómina de buena fe.

Pese a la incógnita sobre su estado físico, Ancelotti garantizó la presencia del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain en el Mundial, que comenzará dentro de una semana en Estados Unidos, México y Canadá. El estratega europeo fue categórico al respaldar al grupo elegido: "Para ser claro, estará con nosotros. Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26 y estos 26 jugarán la Copa del Mundo", sentenció el preparador italiano.