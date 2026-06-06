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Qué ver en Netflix: la serie española de apenas 6 episodios que es ideal para maratonear

Netflix ya tiene una nueva obsesión para los amantes del suspenso. Esta serie corta de seis capítulos se convirtió en una de las más vistas.

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Qué ver en Netflix: la serie española de apenas 6 episodios que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie española de apenas 6 episodios que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix es una de las búsquedas más repetidas por quienes prefieren una historia atrapante para disfrutar en pocos días. En ese escenario apareció una producción que logró algo que pocas series consiguen: captar la atención del público desde su estreno y transformarse rápidamente en una de las propuestas más comentadas dentro de la plataforma.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con la película española más vista y está basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Se trata de "Esa noche", una miniserie española compuesta por apenas seis episodios que encontró una respuesta masiva entre los suscriptores. Su combinación de misterio, drama y tensión permanente la posicionó como una de las opciones preferidas para quienes disfrutan de los relatos cargados de incógnitas y giros inesperados.

La producción consiguió destacarse en un catálogo cada vez más amplio y competitivo. Su crecimiento no respondió únicamente a la promoción de la plataforma, sino también al boca a boca generado por los espectadores, que comenzaron a recomendarla por su estructura narrativa y por la manera en que construye el suspenso a lo largo de toda la historia.

Esa noche Netflix

De qué trata "Esa noche", la miniserie de Netflix

República Dominicana con tus hermanas suena a planazo, pero no siempre todo es tan bonito como te lo pintan.

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

La serie, basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama). George también firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres).

Esa Noche Netflix 3

La serie de seis episodios está protagonizada por Clara Galle (Ni una más, Olympo), Claudia Salas (Salvador, Furia) y Paula Usero (Las abogadas, Manual para señoritas). Completan el reparto Nüll García (La fiera, Punto Nemo), Pedro Casablanc (Salvador, Querer) y Alícia Falcó (El refugio atómico, Dímelo bajito).

El elenco principal de "Esa noche"

  • Clara Galle
  • Paula Usero
  • Claudia Salas
  • Pedro Casablanc
  • Nüll García
  • Raidher Diaz
Esa Noche Netflix 2

Cuántos capítulos tiene "Esa noche" en Netflix

Otro de los factores que explican el fenómeno de Esa noche es su duración. En una época donde muchas producciones apuestan por temporadas extensas, esta miniserie propone una experiencia mucho más concentrada.

Sus seis episodios permiten desarrollar la historia con intensidad sin incorporar tramas secundarias innecesarias. Cada escena tiene una función específica dentro del relato y contribuye al avance de la trama principal.

Esa Noche Netflix 5

Además, los capítulos tienen una duración inferior a una hora, una característica que favorece el consumo continuo. Muchos espectadores optaron por ver la serie completa durante un fin de semana, algo que impulsó aún más su popularidad.

Esta combinación entre brevedad, intensidad y misterio convirtió a la miniserie en una de las opciones más atractivas para quienes buscan contenido capaz de atrapar desde el primer momento.

Tráiler oficial de "Esa noche" en Netflix

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