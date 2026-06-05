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Las fotos inéditas del hijo del Indio Solari: así está hoy Bruno, a los 25 años

Así está hoy Bruno, el heredero de 25 años del Indio que creció lejos de los flashes. Conocelo.

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Las fotos inéditas del hijo del Indio Solari: así está hoy Bruno, a los 25 años

Durante años, el Indio Solari construyó una de las figuras más enigmáticas de la música argentina. Dueño de una popularidad gigantesca y de una carrera que marcó a varias generaciones, siempre eligió mantener lejos de la exposición aquello que más valoraba: su familia.

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Por eso, cada vez que aparece una imagen junto a su esposa Virginia Mones Ruiz o a su hijo Bruno, los fanáticos sienten que acceden a una faceta desconocida del hombre detrás del mito.

Y en las últimas horas, volvieron a cobrar relevancia las fotos familiares que permiten ver cómo creció Bruno Solari, el único hijo del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Aunque hoy ya tiene 25 años, son muy pocas las imágenes actuales que circulan de él. La familia siempre optó por resguardar su intimidad y mantenerse alejada de los medios.

Las fotografías que trascendieron corresponden en su mayoría a recuerdos familiares compartidos en cumpleaños, aniversarios o fechas especiales. En ellas se puede ver a Bruno durante distintas etapas de su infancia junto a sus padres.

La historia de amor entre el Indio y Virginia comenzó a principios de los años 80 y se consolidó con el matrimonio a finales de esa década. Años más tarde llegaría Bruno, quien se transformó en el centro de la vida familiar.

El propio músico reconoció en más de una oportunidad que la paternidad cambió profundamente su manera de ver el mundo.

"Tengo una relación muy linda con Bruno. No soy de tironearlo. Siento devoción por él", confesó tiempo atrás. Pero sus palabras fueron todavía más lejos.

"Es que el crío no solo despierta tu interés sentimental, lo afectivo; también potencia lo intelectual", explicó el cantante al hablar sobre la influencia que tuvo su hijo en su vida.

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Incluso, con el humor que siempre lo caracterizó, admitió una cuenta pendiente. "Eso sí, no aprendí a jugar a las maquinitas y tendría que haber aprendido", bromeó.

Bruno, el único hijo del Indio Solari y su esposa Virginia Mones Ruiz, nació el 5 de diciembre de 2000. Tiene 25 años y, a diferencia de muchos hijos de celebridades, eligió mantenerse completamente alejado de la exposición pública. No participa del mundo del espectáculo, no suele aparecer en eventos y mantiene un perfil extremadamente bajo.

Esa decisión coincide con la filosofía que el Indio sostuvo durante toda su carrera: proteger la intimidad familiar y evitar que la fama invadiera su vida personal.

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Por eso, cada imagen que aparece junto a Virginia o Bruno adquiere un valor especial para los seguidores del músico. Son pequeñas ventanas a una historia familiar que siempre estuvo lejos de los escenarios multitudinarios y de los flashes.

Mientras millones conocieron al artista que llenó estadios y revolucionó el rock nacional, muy pocos pudieron ver al padre que encontraba en su familia el verdadero refugio.

Y quizás por eso las fotos de Bruno siguen despertando tanta curiosidad: porque muestran una parte del Indio Solari que siempre eligió permanecer en silencio.

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