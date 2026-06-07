Las fotos más íntimas de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón: "Cumpliendo sueños"

Más allá de los gestos románticos, el álbum incluyó momentos de grupo. Una selfie nocturna los reúne con amigos bajo los famosos torii naranjas de un santuario sintoísta. Otras imágenes los muestran caminando por corredores infinitos de torii o posando en el bosque de bambú.

El resultado es un mosaico de recuerdos que combina amor, amistad y descubrimiento cultural. Cada foto parece narrar un capítulo distinto de un viaje que, más allá de lo turístico, se convirtió en una experiencia compartida y en un reflejo de la conexión que los une.

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Cómo fue el tenso cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante la revinculación de Francesca e Isabella

Mauro Icardi pudo volver a ver a sus hijas en el marco del acuerdo judicial vigente. El encuentro llamó la atención por el clima cordial en el que se desarrolló, con las partes priorizando el bienestar de Francesca e Isabella y apostando a un intercambio más ordenado, sin tensiones visibles.

La reunión tuvo lugar en Nordelta, donde el delantero llegó para compartir tiempo con las niñas. En ese contexto, Wanda Nara estuvo acompañada por su pareja, Martín Migueles, un detalle que generó comentarios ya que su relación había mantenido cierto perfil bajo en las últimas semanas.

El momento de la despedida de las nenas con su madre fue cálido y emotivo, teniendo en cuenta que pasarán varios días sin verla. En paralelo, se produjo una escena que no pasó inadvertida: Migueles se acercó a Icardi y ambos se saludaron con un apretón de manos, un gesto breve y protocolar que reflejó más formalidad que cercanía.

Las imágenes fueron difundidas por la periodista Naiara Vecchio, quien compartió en redes sociales videos del encuentro en las inmediaciones de la casa de Wanda. Allí se concretó el traspaso de las niñas para que permanezcan con su padre hasta el 29 de junio, cumpliendo lo establecido en el acuerdo.

A diferencia de otras ocasiones marcadas por la tensión mediática, esta vez el intercambio se llevó adelante de manera organizada y sin conflictos. El objetivo central fue garantizar el bienestar de las menores y respetar cada punto pactado para esta etapa de convivencia con el futbolista.

"Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios. Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las 5 mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez", escribió Vecchio junto al video.

En las imágenes también se observa a las niñas despidiéndose afectuosamente de su madre y el saludo protocolar entre Icardi y Migueles, una escena breve pero suficiente para convertirse en uno de los momentos más comentados de la jornada.