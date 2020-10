Mario Pergolini a fondo: "La clase política nunca está preparada para lo que tenemos que resolver hace años"

Mario Pergolini

Mario Pergolini brindó una extensa entrevista al ciclo Realidad Aumentada que conduce Jonatan Viale por la pantalla de A24.

La charla pasó por varios momentos pero Mario no escatimó en profundidad a la hora de analizar la política, el fútbol y los medios de comunicación.

"Es bravo el momento de Argentina. A veces los problemas los discutís en tu casa, pero ahora es muy palpable, un amigo, alguien cercano que tiene problemas. Nosotros trabajamos en medios y sabemos lo difícil de la situación. No hay medio que no esté pagando sueldos en una o dos cuotas. Los que pueden pagar al 100% son medios grandes. La ciudad está llena de gente durmiendo en la calle. Es evidente de que algo pasó y es un sopapo grande que estamos sintiendo", dijo sobre el presente de nuestro país.

Y agregó: "Todos los que están gobernando en sí de alguna forma están preocupados porque les va a ser difícil encontrar una coherencia para encontrar el rumbo. No nos vamos a enterar cómo fue el gobierno de Fernández porque pasó esto. Después tuvo que tomar decisiones, buenas, malas, lo que sea. Creo que todos estamos muy confundidos. De lo que veníamos no era gran cosa y ahora hay como un miedo, inoperancia, a no saber qué hacer. Debe haber sido difícil tomar decisiones".

Sobre la dirigencia política, Mario enfatizó: "No veo políticos que hayan estado a la altura de las circunstancias que hemos tenido. Salvo líderes o algunas personas a las que le tenemos más o menos cariño, pero creo que la clase política nunca está preparada para lo que tenemos que resolver hace años".

Recordemos que Pergolini fue muy crítico con la ley de teletrabajo y hasta tuvo que pedir disculpas por expresarse sobre el tema.