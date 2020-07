Mica Viciconte, enojada con la prensa que la difamó: "Esas cosas no me gustan"

-Fabián Cubero- Mica Viciconte-

Ayer por la tarde, Mica Viciconte dio muestras de su enojo al contar en Twitter que accionará legalmente contra los periodistas que hablaron sobre ella y su vínculo con las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann.

En el marco de la denuncia que Fabián Cubero le hizo a su ex, Nicole, por no permitirle ver a sus hijas, la pareja del ex futbolista se vio afectada por el tratamiento del tema que le dieron algunos medios donde ratificaron que ella suele tener malos tratos con Indiana, Allegra y Siena.

LEÉ TAMBIÉN: El parecido de Carina Zampini con su hijo Manuel que revoluciona las redes

Por la tarde noche amplió su enojo en charla con "El after de la previa" que conducen Celeste Muriega y Tucho por UrbanaBa: "Lo que no me gustó es que hoy me difamaron bastante, en programas, en el sentido de que yo soy agresiva, no me copa, no me considero agresiva y mucho menos con menores. Soy profesora de natación, he dado clases, nunca tuve ningún problema".

"Hoy hablaron en varios programas donde dijeron que yo tenía actitudes agresivas o maltratos y la verdad que no. Esas cosas a mí no me gustan porque el entorno donde yo me manejo, mi familia, amigos, saben cómo me manejo y también mucha gente del medio lo sabe", destacó.

LEÉ TAMBIÉN: Yanina Latorre defenestró a Charlotte Caniggia en su debut como panelista

Recordemos que Viciconte es profesora de natación y utilizó un ejemplo claro del daño que puede causarle una noticia de este calibre.

"Ponele que hoy yo esté dando clases como profesora, esta noticia me parte, me mata. Soy súper correcta con esas cosas, puedo tener mis locuras, obvio, pero jamás siendo agresiva. Antes de calentarme me largo a llorar como una nena de 2 años. Me voy a la mierda, me paso para el otro lado", finalizó.