Destapan el extraño gesto de Wanda Nara ante el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron hace unos días a la Argentina en el más absoluto hermetismo y logrando evadir a la prensa que la esperaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
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Se conoció el particular comportamiento que tuvo Wanda Nara en los días en que Mauro Icardi estuvo con sus dos hijas en Argentina.
La China Suárez y Mauro Icardi llegaron hace unos días a la Argentina en el más absoluto hermetismo y logrando evadir a la prensa que la esperaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Como estaba previsto, el futbolista del Galatasaray viajó al país para poder pasar unos días con sus dos hijas después de varios meses sin poder verla debido a su actividad profesional en Turquía.
En ese sentido, en el programa Puro Show (El Trece) analizaron la actitud que tomó Wanda Nara durante estos días donde las pequeñas compartieron el tiempo con el papá.
Lejos de meterse en algún escándalo o cruce, la conductora optó por alejarse de las chicanas y solo compartió imágenes en las redes sociales de sus destinos por el mundo con Martín Migueles. Mientras que Icardi estuvo al margen de la actividad virtual y enfocado en disfrutar el tiempo junto a sus hijas.
"Siempre ella, no sé si se pone en modo víctima con sus parejas, consigue que ellos terminen siendo parte de este circo", observó Marcia Frisciotti.
Mientras que Angie Balbiani sumó su teoría al respecto y remarcó lo llamativo de la actitud de Wanda Nara de no meterse en ningún roce con su ex tal como ocurrió en ocasiones anteriores como por ejemplo en aquel recordado gran escándalo en el edificio Chateau Libertador.
“Quiero sumar algo: ¿Ustedes se dieron cuenta que este fin de semana que Icardi estuvo con sus hijas no hubo casi prensa al respecto? ¿No les llama la atención que Wanda está de viaje y nada se difundió? No se filtró, ni que se usó una remerita, ni que quería tomar una chocolatada y le dieron la otra. Digo ¿No les llama la atención?”, remarcó la panelista.
A lo que el conductor Matías Vázquez señaló: "Cuando uno pide calma es porque uno no quiere que salga a la luz lo que está haciendo".
Cabe recordar que luego del final de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora visitó con su pareja varios destinos y tras recorrer Milán e Islas Maldivas se encuentran en Japón.
Wanda Nara compartió fotos de su viaje a Japón y generó un fuerte revuelo en lass redes sociales reavivando la tensión con la China Suárez y Mauro Icardi en medio de versiones cruzadas.
La elección de ese destino para el viaje romántico con Martín Migueles llamó mucho la atención ya que se trata de un lugar que, según trascendió semanas atrás, estaba en los planes de la actriz y el futbolista para ir juntos a futuro.
Durante su estadía, mostró recorridos por algunos de los puntos más emblemáticos del país como el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji y el Bosque de Bambú de Arashiyama.
“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, describió en una de las fotos junto a fotos con personas que conoció durante una comida en un restaurante japonés.