Destapan el extraño gesto de Wanda Nara ante el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

"Siempre ella, no sé si se pone en modo víctima con sus parejas, consigue que ellos terminen siendo parte de este circo", observó Marcia Frisciotti.

Mientras que Angie Balbiani sumó su teoría al respecto y remarcó lo llamativo de la actitud de Wanda Nara de no meterse en ningún roce con su ex tal como ocurrió en ocasiones anteriores como por ejemplo en aquel recordado gran escándalo en el edificio Chateau Libertador.

“Quiero sumar algo: ¿Ustedes se dieron cuenta que este fin de semana que Icardi estuvo con sus hijas no hubo casi prensa al respecto? ¿No les llama la atención que Wanda está de viaje y nada se difundió? No se filtró, ni que se usó una remerita, ni que quería tomar una chocolatada y le dieron la otra. Digo ¿No les llama la atención?”, remarcó la panelista.

A lo que el conductor Matías Vázquez señaló: "Cuando uno pide calma es porque uno no quiere que salga a la luz lo que está haciendo".

Cabe recordar que luego del final de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora visitó con su pareja varios destinos y tras recorrer Milán e Islas Maldivas se encuentran en Japón.

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Las polémicas fotos que subió Wanda Nara desde Japón, el destino soñado de la China Suárez

Wanda Nara compartió fotos de su viaje a Japón y generó un fuerte revuelo en lass redes sociales reavivando la tensión con la China Suárez y Mauro Icardi en medio de versiones cruzadas.

La elección de ese destino para el viaje romántico con Martín Migueles llamó mucho la atención ya que se trata de un lugar que, según trascendió semanas atrás, estaba en los planes de la actriz y el futbolista para ir juntos a futuro.

Durante su estadía, mostró recorridos por algunos de los puntos más emblemáticos del país como el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji y el Bosque de Bambú de Arashiyama.

“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, describió en una de las fotos junto a fotos con personas que conoció durante una comida en un restaurante japonés.

Wanda Nara en Japón 1

Wanda Nara en Japón 5