El hermano de Ian Lucas destrozó su relación con Evangelina Anderson: "No tenía que..."

Lejos de profundizar en la polémica, el ex MasterChef eligió darle otro enfoque a la experiencia: “Para mí es una experiencia de vida que te hace crecer y aprender”, aseguró, dejando en claro que prefiere correrse del escándalo.

Además, Ian también se refirió al rol de su familia durante ese momento de alta exposición: “Siempre se vio como que yo lo aconsejaba, pero cuando entré al programa era mucha exposición y me apoyé en ellos”, explicó.

Las declaraciones de Teo llegan después de los comentarios de la abuela Lidia, que también habían generado repercusión, y terminan de mostrar cómo se vivió el vínculo con Evangelina Anderson puertas adentro.

Entre opiniones distintas, exposición mediática y versiones cruzadas, la familia de Ian también quedó en el centro de la escena.