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El hermano de Ian Lucas destrozó su relación con Evangelina Anderson: "No tenía que..."

Teo sorprendió al opinar sin filtros sobre la relación de su hermano, Ian Lucas, con Evangelina Anderson. Mirá todo lo que dijo.

24 mar 2026, 08:30
El hermano de Ian Lucas destrozó su relación con Evangelina Anderson: No tenía que...
El hermano de Ian Lucas destrozó su relación con Evangelina Anderson: No tenía que...

El hermano de Ian Lucas destrozó su relación con Evangelina Anderson: "No tenía que..."

El paso de Ian Lucas por Cortá por Lozano (Telefe) dejó un momento inesperado cuando su hermano Teo apareció en vivo y no dudó en opinar sin filtro sobre el vínculo con Evangelina Anderson.

Todo se dio en un clima relajado, cuando ambos se sentaron en el diván junto a Verónica Lozano. Sin embargo, la charla rápidamente giró hacia el romance que aún genera repercusiones. Fue la conductora quien abrió el tema al preguntarle a Teo si había aconsejado a su hermano en aquel momento.

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“Le dije que disfrute, pero mi opinión era que no tenía que estar de novio”, lanzó, tajante. La frase marcó una clara diferencia de postura dentro del entorno familiar. Ian reaccionó con una risa nerviosa, mientras escuchaba la opinión de su hermano. Lejos de esquivar el tema, la conversación siguió avanzando.

“Lo que pasó después te tuvo que haber molestado también”, intervino Lozano. “Sí, obvio, pero son cosas que pasan”, respondió Teo, restándole dramatismo. Ian coincidió de inmediato: “Son cosas que pasan”, repitió, en la misma línea.

Lejos de profundizar en la polémica, el ex MasterChef eligió darle otro enfoque a la experiencia: “Para mí es una experiencia de vida que te hace crecer y aprender”, aseguró, dejando en claro que prefiere correrse del escándalo.

Además, Ian también se refirió al rol de su familia durante ese momento de alta exposición: “Siempre se vio como que yo lo aconsejaba, pero cuando entré al programa era mucha exposición y me apoyé en ellos”, explicó.

Las declaraciones de Teo llegan después de los comentarios de la abuela Lidia, que también habían generado repercusión, y terminan de mostrar cómo se vivió el vínculo con Evangelina Anderson puertas adentro.

Entre opiniones distintas, exposición mediática y versiones cruzadas, la familia de Ian también quedó en el centro de la escena.

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