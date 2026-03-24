La hija del hombre atacado por patovicas contó cómo se enteró de su violenta muerte en un bar de San Miguel

Naiara Rogers, hija de Alexis “Pipa” Rogers, el hombre de 51 años que murió tras ser reducido por patovicas en la puerta de un bar en San Miguel, lo despidió con un mensaje cargado de dolor y reclamo de justicia.
La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, de 51 años. Su hija lo despidió en redes sociales y apuntó contra la violencia en boliches.
El dolor de la hija del hombre atacado por patovicas en San Miguel al enetrarse de la tragedia
Naiara Rogers, hija de Alexis “Pipa” Rogers, el hombre de 51 años que murió tras ser reducido por patovicas en la puerta de un bar en San Miguel, lo despidió con un mensaje cargado de dolor y reclamo de justicia.
“Por vos, por Francesca que no te va a poder conocer y por todos los que fueron víctimas del abuso de poder y autoridad de los patovicas de los boliches, ¡justicia!”, escribió en redes sociales.
En la misma publicación, la joven expresó su angustia por la pérdida y prometió seguir adelante con el reclamo: “Descansá en paz querido viejo, te vamos a extrañar toda la vida. En cuanto me recupere te prometo que voy a luchar por justicia, no voy a bajar los brazos, vos solamente mandá fuerzas”.
También cuestionó a quienes justifican lo ocurrido: “A toda la gente que defiende lo indefendible y justifica un acto de violencia con una muerte, les deseo que nunca tengan que vivir algo así, recibir una llamada en medio de la madrugada diciéndote que mataron a tu papá de asfixia mecánica”.
Rogers había salido a celebrar el nacimiento de su nieta junto a su hijo y un amigo, pero la noche terminó de manera trágica. El hecho ocurrió en la vereda de un bar ubicado en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D’Elía, donde cuatro empleados de seguridad lo atacaron.
Según la reconstrucción, el hombre intentó ingresar al local junto a sus acompañantes, pero el acceso les fue negado. Cuando ya se retiraban, se produjo un cruce verbal que derivó en una agresión física y, en pocos segundos, en una pelea.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los patovicas lo redujeron en el suelo. En medio del forcejeo, Rogers colapsó y murió en el lugar.
La investigación quedó en manos de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien ordenó la detención de los cuatro implicados. La principal hipótesis es que la víctima falleció por asfixia mecánica, aunque la autopsia será determinante para establecer la causa exacta de muerte.
Rogers era técnico escénico, trabajaba en Tecnópolis y era reconocido en el ambiente de la producción de espectáculos. Su muerte generó conmoción entre colegas, familiares y amigos, que exigen justicia por lo ocurrido.