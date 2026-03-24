La hija del hombre atacado por patovicas contó cómo se enteró de su violenta muerte en un bar de San Miguel

Una discusión que terminó en tragedia

Rogers había salido a celebrar el nacimiento de su nieta junto a su hijo y un amigo, pero la noche terminó de manera trágica. El hecho ocurrió en la vereda de un bar ubicado en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D’Elía, donde cuatro empleados de seguridad lo atacaron.

patovica

Según la reconstrucción, el hombre intentó ingresar al local junto a sus acompañantes, pero el acceso les fue negado. Cuando ya se retiraban, se produjo un cruce verbal que derivó en una agresión física y, en pocos segundos, en una pelea.

Video: así fue la brutal pelea con patovicas que terminó con un muerto en un bar

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los patovicas lo redujeron en el suelo. En medio del forcejeo, Rogers colapsó y murió en el lugar.

La investigación quedó en manos de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien ordenó la detención de los cuatro implicados. La principal hipótesis es que la víctima falleció por asfixia mecánica, aunque la autopsia será determinante para establecer la causa exacta de muerte.

Embed

Rogers era técnico escénico, trabajaba en Tecnópolis y era reconocido en el ambiente de la producción de espectáculos. Su muerte generó conmoción entre colegas, familiares y amigos, que exigen justicia por lo ocurrido.