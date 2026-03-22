Tragedia en la ruta: quiénes eran los integrantes de la familia que perdió la vida en el choque fatal
Vivían en Caucete y murieron en un violento episodio en la Ruta 20.
Matías Osola, Valeria Pont y su hija Catalina, de apenas dos años, murieron en un violento choque en la Ruta 20.
La tragedia vial que sacudió a San Juan no solo dejó una escena devastadora en la Ruta 20, sino también una historia familiar que hoy conmueve a toda la provincia. Las víctimas fueron Matías Osola, Valeria Pont y su hija Catalina Jazmín Osola, una familia de Caucete que murió en cuestión de segundos tras un violento choque frontal.
El siniestro ocurrió el sábado por la noche, a la altura del departamento 9 de Julio. Viajaban en un Renault Logan cuando impactaron de frente contra un Audi TT en medio de una maniobra que ahora es investigada por la Justicia. La violencia del impacto fue tal que no hubo posibilidad de asistencia médica.
Quiénes eran Matías, Valeria y Catalina
Matías Osola tenía 32 años y era policía en San Juan, mientras que Valeria Pont, de 28, era profesora de Educación Física en un establecimiento educativo de Caucete.
La más pequeña era Catalina, de apenas dos años, quien acompañaba a sus padres en el viaje.
El accidente que terminó en tragedia
Según las primeras hipótesis, el choque se habría producido cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión en plena ruta, lo que derivó en un impacto frontal imposible de evitar.
El Renault en el que viajaba la familia volcó y terminó fuera de la calzada, mientras que el Audi quedó con la parte delantera completamente destruida.
En el lugar trabajaron bomberos, Policía de San Juan y peritos de la UFI de Delitos Especiales, quienes avanzan con las pericias para determinar las responsabilidades. Los conductores involucrados fueron imputados por homicidio culposo.
Un pueblo en duelo: el dolor en redes sociales
La noticia generó una ola de conmoción en Caucete y en toda la provincia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y dolor por la pérdida de la familia.
“Mi hermana de otra madre… te amo para siempre”, escribió una amiga de Valeria. “No hay palabras para explicar el dolor que nos dejás”, expresó otra allegada.
“Tres estrellas nuevas iluminan el cielo hoy”, escribió un conocido, en uno de los posteos que más se replicaron.