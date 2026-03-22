Tragedia en la ruta: quiénes eran los integrantes de la familia que perdió la vida en el choque fatal

El accidente que terminó en tragedia

Tragedia San Juan 2 Matías Osola, Valeria Pont y su hija Catalina, de apenas dos años, murieron en un violento choque en la Ruta 20.

Según las primeras hipótesis, el choque se habría producido cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión en plena ruta, lo que derivó en un impacto frontal imposible de evitar.

El Renault en el que viajaba la familia volcó y terminó fuera de la calzada, mientras que el Audi quedó con la parte delantera completamente destruida.

En el lugar trabajaron bomberos, Policía de San Juan y peritos de la UFI de Delitos Especiales, quienes avanzan con las pericias para determinar las responsabilidades. Los conductores involucrados fueron imputados por homicidio culposo.

Un pueblo en duelo: el dolor en redes sociales

Tragedia San Juan Matías Osola, Valeria Pont y su hija Catalina, de apenas dos años, murieron en un violento choque en la Ruta 20.

La noticia generó una ola de conmoción en Caucete y en toda la provincia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y dolor por la pérdida de la familia.

“Mi hermana de otra madre… te amo para siempre”, escribió una amiga de Valeria. “No hay palabras para explicar el dolor que nos dejás”, expresó otra allegada.

“Tres estrellas nuevas iluminan el cielo hoy”, escribió un conocido, en uno de los posteos que más se replicaron.