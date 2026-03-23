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Se acerca el día D: la decisión que puede marcar el destino de Wanda Nara y Mauro Icardi

Se avecina una decisón clave que cambiará todo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Un giro histórico en la eterna guerra mediática.

Se acerca el día D: la decisión que puede marcar el destino de Wanda Nara y Mauro Icardi

Se acerca el día D: la decisión que puede marcar el destino de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi entran en la recta final de un proceso que lleva casi dos años y que, en cuestión de días, podría tener un giro determinante. Con el calendario marcando cada paso, la audiencia prevista para el 25 de marzo ya se perfila como el verdadero “día D” en la historia judicial de la expareja.

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El camino hasta este punto estuvo cargado de versiones, idas y vueltas y una fuerte disputa económica. El pasado 11 de marzo se llevó a cabo una audiencia en Italia que generó confusión y alimentó rumores sobre un supuesto divorcio ya concretado. Sin embargo, esa información fue desmentida de manera categórica.

"Falso", aseguró Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, al referirse a las versiones que circularon. "La audiencia de hoy no habló nada del divorcio, ¡falsa noticia!", explicó, dejando en claro que aquel encuentro estuvo enfocado exclusivamente en la conciliación de bienes, en medio del intento de Icardi por revisar el acuerdo firmado en 2021.

Pero más allá de ese episodio, hay un dato clave que cambia el escenario: el 11 de marzo se cumplieron los dos años desde la separación personal, el plazo que exige la legislación italiana para poder avanzar con el divorcio. Este punto es el que convierte a la audiencia del 25 en un momento bisagra.

Según trascendió desde el entorno del futbolista, existe la expectativa de que para esa fecha el divorcio ya pueda estar dictado o, al menos, muy cerca de concretarse. Aun así, no hay confirmación oficial y la causa sigue avanzando en paralelo en dos frentes: la disolución del vínculo y la división de un patrimonio millonario.

En este contexto, todas las miradas están puestas en lo que suceda en los próximos días. Mientras Wanda continúa activa en sus redes y enfocada en sus proyectos, e Icardi sigue con su carrera en el Galatasaray, el reloj avanza hacia una instancia que podría marcar un antes y un después definitivo en su historia.

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