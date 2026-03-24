Escalada peligrosa: dos nuevos países amenazan con declararle la guerra a Irán

Sin embargo, en esta guerra, Irán lanzó misiles y drones contra Arabia porque allí hay bases norteamericanas. Lo que puede dar una excusa "válida" para que Arabia se involucre directamente en esta guerra.

Tal vez menos importante sería que se sumen los Emiratos Árabes Unidos por su volumen militar y en producción petrolera, pero son 7 emiratos que se encolumnarían con el rey saudí para atacar militarmente a Irán. Algo que debe preocupar sobremanera al mundo entero.

articulo del WSJ

¿Dos nuevos actores en la guerra? Un panorama mundial mucho más complejo

Según el diario Wall Street Journal, la guerra está a un paso de ingresar a un nivel que nadie puede prever cómo puede evolucionar. Más allá de algo claro: el mundo será mucho más peligroso y la economía mundial se complicará aún más por el precio del petróleo y del gas.

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico se acercan, paso a paso, a involucrarse en la guerra contra Irán. La presión crece tras una serie de ataques persistentes que han golpeado sus economías y amenazan con otorgarle a Teherán una influencia duradera sobre el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de energía.

En este contexto, las monarquías del Golfo comenzaron a endurecer su postura. Las medidas recientes apuntalan la capacidad de Estados Unidos para lanzar ataques aéreos y, al mismo tiempo, abren un nuevo frente para debilitar las finanzas iraníes. Sin embargo, todavía no implican un despliegue militar abierto, una línea que los líderes de la región han intentado evitar, aunque cada vez con más dificultad.

Arabia Saudí, el enemigo declarado de Irán en el mundo islámico

Arabia Saudita dio un paso significativo al permitir que fuerzas estadounidenses utilicen la base aérea Rey Fahd, ubicada en el oeste del país. La decisión marca un giro respecto de su postura inicial de mantenerse al margen del conflicto. Ese intento de neutralidad se desmoronó cuando Irán lanzó misiles y drones contra infraestructuras energéticas clave y la propia capital saudí, Riad.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman busca ahora restablecer la disuasión. Según fuentes cercanas, su ingreso directo al conflicto podría ser inminente. El canciller saudí, Faisal bin Farhan, advirtió que la paciencia del reino “no es ilimitada” y que subestimar su capacidad de respuesta sería un error. Allí se apuntan las críticas al régimen iraní por los misiles lanzados contra su territorio por tener bases norteamericanas

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos comenzó a atacar un punto sensible para Teherán: su red financiera en el exterior. Las autoridades emiratíes cerraron instituciones vinculadas al régimen iraní, como hospitales y clubes en Dubái, y evalúan congelar miles de millones de dólares en activos. Estas medidas podrían restringir severamente el acceso de Irán a divisas y redes comerciales internacionales, en un momento en que su economía ya enfrenta sanciones e inflación.

Los Emiratos Árabes Unidos, se trasnformaron desde que a finales de los años 50 en el siglo XX descubrieron petróleo. Pero la transformación fue plena: hoy, la exportación petrolera es apenas el 5% o menos de su PBI. Su "riqueza" verdadera esta en la onfraestructura: turismo para el mundo entero, empresas y logísitca financiera en el corazón del mundo árabe. Es en es punto en dondel los E.A.U. compienzan a golpear a Irán: inmovilizar activos o recursos que los ayatolás enviaron a ese país para estar "seguros".

Pero como también hay apoyo a los Estados Unidos, la visión acotada de los chiítas de Teherán los llevó a coniderarlos potenciales enemigos. Lanzaron drones y misiles contra algunos de los 7 emiratos, que chocaron contra un escudo de hierro al estilo Israelí. Pero esos ataques colmaron la paciencia de los jeques - sunitas - que se acercaron logicamente a Arabia, el líder del 80% del mundo musulmán.

Aunque públicamente los países del Golfo insisten en que no participarán directamente en ataques ni permitirán el uso de su espacio aéreo, la realidad sobre el terreno es más ambigua. Informes independientes sugieren que algunas operaciones militares ya habrían contado con apoyo indirecto desde la región. A su vez, bases utilizadas por Estados Unidos han sido blanco de represalias iraníes.

productores de petroleo Los países productores de petroleo. Con Arabia en el segundo lugar en el mundo. (Foto: A24.com)

El conflicto por el petróleo

Los dos países árabes son de los principales productores. Arabia es el segundo productor mundial efectivo, detrás de los Estados Unidos. Los EAU

El dilema para estos países es profundo. Un involucramiento directo los convertiría en blancos abiertos frente a un rival poderoso ubicado a escasa distancia geográfica. Además, temen quedar expuestos si Donald Trump decidiera poner fin abrupto al conflicto, obligándolos a gestionar por su cuenta una relación aún más tensa con Teherán.

Sin embargo, Irán también aumenta la presión. Ha insinuado que, tras la guerra, buscará un rol en la administración del estrecho de Ormuz, incluso con la posibilidad de cobrar peajes, lo que encendió alarmas en toda la región. A esto se suman ataques directos contra infraestructura energética, aeropuertos y objetivos civiles en varios países del Golfo.

La disyuntiva es cada vez más clara: mantenerse al margen o intervenir para restablecer la disuasión. Para las monarquías árabes, se trata de una decisión crítica en un conflicto que ya alteró el equilibrio regional y que las empuja, cada vez más, hacia una guerra que intentaron evitar.