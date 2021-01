Micaela Escudero, ex pareja de Pato Cabrera: "Sólo tenía respiro cuando iba a jugar al golf"

Pato Cabrera

El golfista Pato Cabrera fue detenido el jueves en Río de Janeiro, Brasil, luego de que pese un alerta internacional con su captura desde hace algunas semanas, acusado de violencia de género.

Micaela Escudero, ex pareja y denunciante de Cabrera, contó el calvario que vivió a su lado desde que lo conoció en 2013.

"En la primera agresión él me tira del auto, sólo tenía respiro cuando iba a jugar al golf, me llamaba todo el tiempo", indicó la mujer en "Fantino a la tarde", América.

Y amplió: "Empecé a notar que tomaba mucho alcohol, tomaba ginebra con coca a la mañana".

"Llegaba a la casa y me revisaba el teléfono y la cartera. No quería que tuviese amigos, me decía que lo hacía por mí. Muy posesivo y manipulador. Al ser más grande me decía que me quería cuidar al revisarme todo", recordó Micaela.

"Cuando lo conocí en 2013 no tenía ninguna denuncia, después me enteré", finalizó.