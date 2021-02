Miguel Ángel Solá sufrió un accidente en una vereda de Madrid: "Los médicos son optimistas"

Paula Cancio, esposa de Miguel Ángel Solá, dialogó con el portal Teleshow de Infobae sobre el accidente que sufrió el actor en la vía pública.

El martes, desde la cuenta de Twitter de la sala se anunció la cancelación de la obra hasta abril, advirtiendo que efectuarán “el cambio o la devolución de las entradas” a quienes ya las habían adquirido. Y se explicó además que todo se debía a una “intervención quirúrgica traumatológica de urgencia”, sin aclarar que se trataba de Solá, de 70 años.

La esposa del actor, la española Paula Cancio, desestimó ambas circunstancias, al menos por el momento: todavía no pudo comprobarse la gravedad de la lesión y, en consecuencia, no fue realizada operación alguna. Tampoco se trató de un episodio ocurrido en su casa.

“Por suerte Miguel Ángel está muy bien. Tuvo un resbalón en la calle y en este momento le están haciendo pruebas, como radiografías, para determinar dónde se encuentra exactamente la lesión. Pero los médicos son absolutamente optimistas de que la recuperación será rápida”, añadió.

“Ni lo están operando hoy, ni tenemos la certeza de que sea una fractura de cadera: lo están valorando -agregó la ex ATAV, quien comparte protagónico en Doble o nada con su marido-. Ahora mismo no tenemos idea de dónde ha sido la lesión, solo que está ubicada en la parte de arriba de la pierna. Los médicos no lo sabrán hasta que no tengan todas las pruebas. Recién después sabrán cómo proceder”, expresó.

Paula, nacida en Madrid hace 36 años y en pareja con el argentino desde 2012 (tienen una hija, Adriana, de siete años), aseguró que “todo está en orden”. “Ha sido aparatoso, como toda caída, pero bien. Calma total”, señaló, para concluir: “Nos hemos tomado unas semanas de cancelación de funciones (de la obra) para que la vuela sea con todo. Por suerte todo se quedó en un susto. Poquito a poco la recuperación, y en abril estamos de vuelta”.