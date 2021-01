More Rial dio una entrevista a "Intrusos" y le consultaron sobre su vida sentimental: "¿Conociste a alguien estos días?"

More Rial

More Rial está instalada en Carlos Paz ya que está haciendo temporada teatral por primera vez. Y este miércoles, la hija de Jorge dio una nota a "Intrusos" (América TV).

La joven fue entrevistada por Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Daniel Ambrosino y Paula Varela. Además de hablar sobre su experiencia teatral con "La Mentirita", se refirió a su situación sentimental.

“Recién decías que el papá de Fran fue el primer día a ver la obra. No sé cómo estás con la relación, sé que están separados. ¿Conociste a alguien estos días?”, preguntó Ambrosino a More.

“Yo estoy sola, estoy bien”, dijo de manera escueta More. “¿Y te gustaría conocer a alguien más?”, insistió el periodista. “Estoy bien así. Estamos bien y con Facu no llevamos bien”, aseguró, destacando la buena relación que tiene con su ex Facundo Ambrosioni, mientras contaba que estaba en Córdoba con una de sus mejores amigas.