Moria Casán salió al cruce de Rocío Oliva por las vacunas contra el Covid-19: "Mucha agua oxigenada para arrubiarse"

Rocío Oliva habló en "Polémica en el bar", América, tras la posición pública de Moria Casán sobre la vacuna para combatir el coronavirus.

"En realidad la vacuna no sé si es para los famosos, la vacuna es para la gente que está sobre la primera línea, todos los días en terapia.... yo creo en un médico, en un infectólogo, no es un actor o una actriz”, dijo la ex de Diego Maradona cuando se debatía el tema en la mesa.

Al hacerse eco de estas palabras, La One le respondió a la panelista con todo desde Twitter.

“Si me avisaron, no califica”, lanzó Moria. Además, recordó un episodio en el cual la futbolista la contactó: “Solo califiqué cuando quería hablar mierda del Diez, me llamó por teléfono tipo cholula para que le hiciese una nota”.

“Mucha agua oxigenada, para arrubiarse, ¿viste? Le quedó media neurona para jugar a la pelota”, dijo, y en otro mensaje agregó: “Me impresiona mi fama”.