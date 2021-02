Natalie Pérez, conmocionada por el femicidio de Úrsula Bahillo: "¡Esto no puede pasar más!"

Ursula Bahilo

La cantante y actriz Natalie Pérez se mostró conmocionada por el femicidio de Úrsula Bahillo. La joven tenía 19 años y fue asesinada por su ex novio, Matías Ezequiel Martínez, quien presta servicios como policía bonaerense. El femicidio se produjo en la localidad de Rojas.

"Esto no puede pasar más, no tiene que pasar más. Ni una menos", expresó contundente mirando a la cámara con los ojos llorosos.

A continuación, compartió un mensaje escrito sobre sus sentimientos: "Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué(...) Sólo cerrar los ojos y pensar en ellas, en lo que tuvieron que pasar, en sus seres queridos, con el dolor que tienen que vivir. En sus asesinos que respiran y me indigna su existencia. Sólo cerrar los ojos y preguntar, ¿Por qué tiene que seguir pasando esto? Sólo cerrar los ojos me hace querer abrirlos y cambiar las cosas".

"¿De verdad no queda nadie con buenas intenciones en el poder? ¿Tan corrompido está el sistema? vivimos en el 2021, cambiamos tantas cosas. Tengo la esperanza de que las generaciones que vienen hablen con esta nueva verdad, no con la verdad del pasado. Que el mundo sea una porquería para quienes sean una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas perversas, maliciosas, de eso no podemos escapar", agregó contundente.

"Pero si el poder es bueno, si el poder no mira para otro lado, si el poder deja de querer beneficiarse, si el poder está del lado de la víctima, si el poder judicial no fuera corrupto, si se encargara de impartir justicia, si se aplicaran las normas correctamente y se resolvieran los conflictos como estudiaron en la facultad, si hicieran las cosas bien y con amor todo sería tan distinto", reflexionó Natalie.

"Hablo como una ciudadana más. Sobre todas las cosas como una mujer más, como hija, hermana, nieta, sobrina, amiga, tía, vecina, como una trabajadora. Quiero alzar la voz, quiero que seamos más, quiero que seamos libres, quiero que no tengamos miedo. Estamos juntas. Ni una menos", concluyó con firmeza.