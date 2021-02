Nati Jota se animó al colaless en la playa y explotó todo: "Así debe ser el paraíso"

Nati Jota

Nati Jota enloquece a sus casi 2 millones de followers con las postales de sus vacaciones en la playa. La influencer está Costa Argentina desde donde sube fotos de diferentes lugares como Pinamar, Villa Gesel, entre otros destinos.

En esta oportunidad, la periodista se animó a un traje de baño en colaless, caminar hacia el mar, sola con un sombrero negro y sus fans explotaron.

La imagen recibió mil de comentarios y casi 240 mil "likes", que no es poco. La rubia además escribió junto a la imagen: "Como la playa a las 8 de la noche cuando no hay viento, algo así debe ser el paraíso no?".