Nati Jota sobre el noviazgo de su ex con Ivana Nadal: "Me duele por el lado de él"

Nati Jota

No fue una semana fácil para Nati Jota. La rubia se enteró que su ex, Bruno Siri, con el que salió durante dos años, inició un romance con Ivana Nadal, a quien ella conocía pero de quien no era amiga íntima.

"Ivana no era mi amiga. Mis amigos son mis amigos del colegio, evidentemente no era mi amiga, sí tenía una buena relación, como se la puede ver en las redes ella es buena onda, te tira comentarios copados, las veces que nos cruzamos por trabajo, con ella siempre tuve buena onda, muy cálida, pero la verdad que me sorprendió un montón", contó hoy Nati en charla con el ciclo "Intrusos" que conduce Jorge Rial por la pantalla de América.

Ivana Nadal y Nati Jota

Y agregó sobre la posibilidad de un aprovechamiento de fama por parte de su ex: "No diría que se aprovechó, yo estuve dos años de novia y conocí a una personas que para mí no haría eso, sí me sorprende que como no es del medio, es raro. No sé cómo se conocieron, quizá fue casualidad paseando al perro".

A diferencia de lo que se dice en redes sociales, Nati quedó dolida con su ex no con Ivana: "Me dolió por el lado de él, cuando estás con alguien sabe cuáles son las cosas que te duelen. Cuando corté estaba mal y me llegaban comentarios de que él estaba en tal boliche".

"No digo que fue adrede. Era mi pareja del Chaco que miraba fotos conmigo de gente del ambiente y nos reíamos. Y de repente que termine de novio con una persona del medio. Yo no es que estaba con un productor de tele y que bueno me lo tengo que bancar. Yo pensaba que iba a estar de novio, que me iba a costar un poco pero no me esperaba que esté todo empapelado con fotos dándose un beso", añadió en charla con América.

Y finalizó: "Supe dos días antes, nadie me habló de noviazgo, me dijeron que estaban saliendo con tal. No me esperaba que a los dos días suban las fotos. No entendí mucho de eso, hay cierta responsabilidad afectiva".