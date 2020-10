Nico Vázquez despidió a Hugo Accardi: "Quedate tranquilo que seguiré cuidando a la luz de tus ojos"

Nico Vázquez

Nico Vázquez despidió con mucho dolor a Hugo Accardi, el papá de Gimena, quien falleció a los 62 años luego de luchar casi dos meses contra el coronavirus.

El actor le dedicó un sentido posteo a su querido suegro: "Hasta siempre, Huguito. Cuantas enseñanzas dejás. Gracias por tantos años de amor, tantas charlas compartidas, tantos River vs Boca disfrutados, vinos y abrazos que extrañaré tanto. Sos de las personas que más me han dicho “te amo” en mi vida".

Gimena Accardi

"Que manera de festejar lo que nos pasara, sostenernos si lo necesitábamos, reír fuerte en un teatro hasta distraer a la platea. “A mi me gusta escribir, sabes? Pero más me gusta leer lo que causa en el otro. Si le hice bien, ya está” me dijiste una vez. Ese eras vos, un buen tipo", siguió movilizado.

Y agregó: "Suegro, amigo, escritor y arquero. Nos faltará uno para el fútbol ahora y no será fácil encontrarlo. No todos pueden volar sin capa, convertirse en “la valla menos vencida” y llevarse algún récord".

Gimena Accardi

“No se peleen, ni peguen tantas patadas chicos, es importante ser el equipo FairPlay” también eso nos decías... Quedate tranquilo que seguiré cuidando a la luz de tus ojos, tu hija Gime, quién no sólo lleva tu sangre, sino tu esencia: una mujer maravillosa", remarcó el actor.

LEÉ TAMBIÉN: El sentido mensaje de la mamá de Nicolás Vázquez por la muerte del papá de Gimena Accardi

Y comentó: "Te despido con orgullo y admiración, porque no merecés otra cosa. Y agradezco a todo el personal de salud, médicas, médicos, enfermeros, enfermeras del Sanatorio Finochietto que en todo momento lo cuidaron con mucho amor y profesionalismo. Párrafo aparte para la médica terapista Melina Toledo, nuestro ángel de la guarda".

"Ojalá el personal de salud algún día tenga el reconocimiento que merecen, en todo sentido. En 55 días hicieron todo para que te quedaras acá, pero vos (como en el arco) ya querías volar. Ahí también marcaste un récord. Hasta siempre, León. Te amo, Huguito. Sé que estás acá y estarás siempre", cerró Nico.