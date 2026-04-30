Del engaño al blanqueo: descubrieron su infidelidad, se separó y ahora presentó a su nuevo novio

En marzo, la periodista Fernanda Iglesias aseguró que el músico había puesto punto final a su relación con Milagros Viado y que había viajado junto a la actriz al Festival de Málaga para presentar la serie. Si bien nunca hubo una palabra oficial al respecto, la información reforzó la idea de que entre ellos pasaba algo más.

Pero en las últimas horas, los indicios dejaron de ser tan ambiguos. Fue la propia Gimena quien, sin decir una sola palabra, dejó ver una cercanía distinta con el cantante. A través de sus historias de Instagram, compartió escenas cotidianas: primero, desde el interior de un auto; luego, ya instalados en un complejo de Pinamar. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido: en una de las postales, detrás de ella, se podía ver a Seven Kayne, reconocible por su estilo. Para muchos, esa imagen funcionó como una especie de “blanqueo” implícito.

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Días antes, la actriz había hablado de su situación sentimental y se refirió a la posibilidad de iniciar un vínculo con alguien menor que ella —el músico tiene 14 años menos—. “Estoy soltera (…) y para llegar a ‘esa’ instancia con una persona, me tiene que gustar mucho una persona y, para eso… ¡me pongo de novia!. No tengo tema con la edad, no me daría ‘cosa’. Uno con la edad va perdiendo el colágeno y es súper importante adquirirlo. Yo me mantengo así sólo por eso”, expresó en Las Chicas de la Culpa (El Trece).

Así, interpretadas como una señal clara, estas imágenes marcarían un nuevo capítulo en la vida de Gimena Accardi, quien estaría iniciando una etapa distinta y dejando definitivamente atrás su historia con Nico Vázquez.

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Cuál fue el tierno piropo de Seven Kayne a Gimena Accardi en medio de los rumores de romance

En medio del revuelo que generó su estreno, Gimena Accardi y Seven Kayne quedaron en el centro de la escena por su trabajo conjunto en TILF, una propuesta de tono erótico diseñada para plataformas digitales que desembarcó en enero dentro del streaming de Olga.

Sin embargo, más allá de la ficción, lo que terminó captando la atención fue lo que ocurrió fuera de cámara. Es que, a fines del año pasado, cuando empezaron a difundirse las primeras escenas del proyecto —donde el límite entre lo correcto y el deseo juega un papel clave—, rápidamente surgieron versiones que hablaban de un posible vínculo sentimental entre la actriz y el trapero. La diferencia de edad entre ambos no hizo más que potenciar los comentarios y alimentar el tema en redes.

Frente a este escenario, Seven Kayne decidió hablar del tema en una charla con el ciclo de streaming Yo nunca nunca, donde además aprovechó para destacar su experiencia laboral junto a la ex de Nico Vázquez.

Fue Seba Jaleh quien puso el tema sobre la mesa al preguntarle cómo había sido compartir el set con la actriz. Lejos de esquivar la consulta, el artista respondió con entusiasmo: “La pasé súper porque ella era codirectora también, entonces ensayamos un montón e hicimos que fluya mucho. Hicimos ejercicios teatrales para aflojarnos físicamente”, contó.

En la misma línea, profundizó sobre el proceso de trabajo y dejó en claro que el clima fue más relajado de lo que muchos podrían imaginar: “Fue lo contrario a tener presión y estuvo buenísimo cómo me fueron orientando desde el principio. Hicimos ejercicios teatrales para aflojarnos físicamente para los momentos más físicos y después repasar mucho la letra o probar haciendo como ejercicios también con la boca y cosas para yo ir agarrando un poco del ritmo”, explicó Joaquín Cordovero, su nombre real.

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A la hora de hablar del aprendizaje actoral, no dudó en rendirse ante el talento de su compañera: “Verla actuar a ella era como ver a Messi jugar al fútbol, pasa por un montón de estados y secuencias. Lo haces desde los diez años y te sale bastante natural. Hay momentos que llora ella y yo me ponía a llorar, eso es muy pro”, aseguró.

Por último, enfrentó directamente los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Gimena Accardi y fue categórico: “No, no, fue todo serie. Todo lo que se vio era en el set de los rodajes. La primer foto que salió fue porque la publicó la directora en un ensayo y eso disparó todo”, aclaró.

De todos modos, reconoció que el murmullo mediático también suma: “Pero está bueno también para la serie que nos vinculen y que se hable un poco de la mujer más grande venía de la mano de la narrativa de la serie”, analizó.

En ese sentido, explicó que la historia juega precisamente con ese eje: “El chiste de la serie es esto de la profesora con un alumno, que se hable de la relación de una mujer más grande. La sociedad está acostumbrado que cuando sea al revés no nos llama la atención: si el pibe tiene 40 y la mina 20, es una relación normal. Igual el otro día la fuimos a presentar juntos a los Martín Fierro y ahí la cosa bajó un par de cambios”, cerró el cantante.