Gimena Accardi confesó la dura decisión que tomó tras separarse de Nico Vázquez: "Nunca más..."

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“Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y podemos divertirnos. Yo creo que también el humor también te salva de esas situaciones muchas veces”, indicó Gimena Accardi.

Y agregó: “Pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. No vi nada realmente”.

La artista explicó por qué optó por no ver nada de lo que salía en los medios mientras transitaba su separación de Nico Vázquez: “Preferí no verlo por mi salud mental porque sabía que si lo veía me iba a arruinar", reconoció.

"En ese sentido soy una persona con mucho análisis que conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer ese dolor”, concluyó.

gimena accardi

Las fotos retro de Gimena Accardi que sacudieron las redes por un particular detalle

Gimena Accardi compartió en su cuenta de Instagram una postal de casi 20 años atrás que dejó en shock a sus fans y generó una ola de reacciones.

La actriz decidió abrir el álbum de los recuerdos y posteó varias fotos de un verano en la playa, cuando tenía apenas 22 años. Se trata de una etapa previa a su explosión mediática y a consolidarse como una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión argentina.

En esas imágenes se la puede ver relajada, disfrutando del sol, recostada sobre una reposera y con un estilo completamente despojado: sin maquillaje y con el cabello atado, apostando a una estética natural.

Fue la propia artista quien acompañó el posteo con una frase breve pero contundente que sintetiza ese momento de su vida: “Tenía 22 años, una carpa en la costa y una cámara digital”, expresó.

Pero hubo un aspecto puntual que no tardó en llamar la atención de sus seguidores y que se convirtió en tema de conversación: sus cejas ultra finas, un rasgo estético muy representativo de aquellos años.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en explotar de comentarios elogiosos. Los usuarios destacaron su belleza y no escatimaron en halagos.

“Las cejas impecables”, “Dios, esas cejas, amo”, “Eras un fuego”, “Estabas divina” y “No necesitabas nada más”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

IG Gimena Accardi a los 22 años