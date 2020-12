Noe Antonelli habló del supuesto romance de su ex, Federico Seeber, con Carina Zampini

Noelia Antonelli

Tras diez años juntos, Noelia Antonelli y Federico Seeber le pusieron fin a su relación. Juntos son padres de Juana de cinco años y por ella tratan de mantener un buen vínculo, pero la periodista contó que la pasó muy mal y la disolución del vínculo fue muy dolorosa.

A un año de esto, comenzó el rumor de que el periodista está comenzando una relación con Carina Zampini. Esto lo descubrió Juariu a partir de dos publicaciones muy parecidas de ambos en Instagram sobre una luna llena.

LEÉ TAMBIÉN: Nicole Neumann rompió el silencio y habló sobre el rumor de noviazgo con el ex de Nazarena Vélez

Si bien los protagonistas no confirmaron el romance, Noe habló al respecto en el ciclo de Florencia Peña, “Flor de equipo”, Telefe. “Por supuesto que estoy al tanto, porque leo y veo, pero no tengo idea. No sé si es cierto o no, porque realmente no lo sé. Tampoco me interesa mucho meterme en eso”, dijo la rubia.

“Fue en muy buenos términos, super bien. Nos llevamos bárbaro, tenemos una muy buena relación. Nos queremos un montón. La separación ya fue hace un año y me parece bien que sea lo que tenga que ser”, contó.