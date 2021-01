Nuevo cruce de Karina, La Princesita y Ángela Leiva: "No estoy de acuerdo"

Karina La Princesita

Karina, La Princesita y Ángela Leiva se volvieron a sacar chispas el jueves en el "Cantando 2020", El Trece.

Fue luego de que la jurado apuntó que el tema "Seminare” de Serú Girán le parecía "fácil" de cantar.

"Me gustaron los dos por igual y también sentí la canción, quiero guardarme para el que me guste más, pero no tienen porqué ligarla ellos", indicó Karina, quien los puntuó a su colega y Brian Lanzelotta con un diez.

Angela Leiva

"No estoy de acuerdo con que sea una canción fácil de cantar, es muy difícil, parece sencilla pero no, hay que mantener un nivel", cuestionó Ángela.

"Para mí es fácil de cantar pero es difícil de que guste lo que hacen, eso", retrucó la jurado. "Gracias igual, un placer tu diez como siempre", cerró Leiva.