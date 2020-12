Nunzia Pennino contó que Diego Junior se enteró de la muerte de su padre por televisión y desde el hospital

Diego Maradona Junior

Nunzia Pennino, esposa de Diego Maradona Jr., habló sobre cómo se enteró su pareja y padre de sus dos hijos de la muerte del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, a los 60 años.

En ese momento, Junior se encontraba internado en Italia por coronavirus y se enteró por la televisión de la triste noticia de su padre.

“El primero fue Dieguito, que estaba en el hospital mirando la televisión, un programa de acá, italiano. Y después llamó a mi mamá, porque yo estaba durmiendo con el nene. Llamó a mi mamá y le preguntó qué pasaba", comenzó su relato en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

"Y después, yo llamé a Vanesa (Sabalain), porque Jana (Maradona) no me atendió y las tías de mi suegro no me atendieron el teléfono. Y llamé a Vanesa Morla, la hermana de Matías. Yo le dije ‘Vane, por favor, decime si es verdad o no, porque le tengo que decir a Jr., que se está volviendo loco en el hospital’”, amplió Pennino.

A lo que Ángel de Brito remarcó sobre el drama que vivieron: "Hay algo que no se contó públicamente y es que él estuvo con asistencia respiratoria, porque estuvo muy complicado con los pulmones. Inclusive un día, estábamos hablando y yo le preguntaba cómo estaba, y me mandó una foto con la máscara".