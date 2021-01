El osado escote de Delfina Chaves con el que deslumbró en las redes

Delfina Chaves

Delfina Chaves se alejó de los medios y un poco también de las redes sociales. La actriz se tomó unas vacaciones y anduvo por Brasil unos días, al parecer con una nueva pareja aunque no la declara.

El afortunado sería el fotógrafo brasilero Felipe Foguinho, pero ellos no confirman nada más que intercambio de likes y mensajes en las redes.

Sin embargo, Delfina reapareció en las redes para mostrarse en un traje de baño de profundo escote. Muy sexy, maquillada y luego con unos cancheros lentes la hermana de Paula deslumbró.

“Frizz is the new black”, escribió junto a las fotos ironizando por su pelo morocho con mucho volumen y despeinado.