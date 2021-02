Oscar González Oro: "Quiero aclarar que no estoy deprimido ni me voy a suicidar"

Negro Oro

Oscar González Oro habló de la segunda oportunidad que le está dando a una expareja. Desde Uruguay, el periodista se refirió a su situación sentimental en la que posiblemente haya una reconciliación con una pareja del pasado.

Oro abrió su corazón y en una nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad señaló: “Estoy por enamorarme, ya lo conozco, fuimos pareja, estamos charlando, estamos viendo, lo quiero mucho y me quiere mucho. Es probable que haya una segunda oportunidad. A mí me gusta estar en pareja, no me gusta estar sin pareja, prefiero malo conocido que bueno por conocer”. A lo que enseguida aclaró sin revelar el nombre que “él está pensando, viene de un proceso que no hizo bien, hay que darle tiempo a las cosas”.

Por otro lado, hizo referencia a un posteo que lanzó en Instagram días atrás y que generó preocupación. “Estoy bien, pero no soy el único que tiene momentos de soledad y de tristeza, solo que lo expreso y no me imaginé que iba a tener tanta repercusión, pero quiero aclarar que no estoy deprimido ni me voy a suicidar”.

En cuanto a su estadía en el país vecino, el Negro Oro explicó que “ya tengo residencia legal en Uruguay, me dio alegría y felicidad. Uruguay me abrió las puertas con muy buena voluntad, la gente me dice en la calle -Bienvenido negrito-. El día que Argentina pare el nivel de contagios quizás vuelva, a mí me preocupa porque soy paciente de riesgo, pero quiero una Argentina más pacífica, con menos odio, menos grieta, esa famosa grieta que me tiene harto, quiero una Argentina donde se empiecen a querer más entre todos. Esa Argentina me hace daño”.