La palabra de Esmeralda Mitre luego de que afirmaran que tendría coronavirus: "Es muy grave que hayan falsificado un hisopado"

-Esmeralda Mitre-

Esmeralda Mitre habló luego de que se filtrara ante la prensa el resultado de un análisis de Covid-19 que aseguraba que había dado positivo.

Tras estas repercusiones la mediática desmintió la información. "Me parece muy angustiante, muy grave lo que está pasando. Yo no tiendo a angustiarme con nada, ustedes me conocen, pero me parece muy grave que hayan falsificado un hisopado que no existió. Yo jamás me hice un hisopado en ese lugar, del primero que pasaron, que era positivo", dijo en "Mujeres" (El Trece).

"Simplemente fui ahí porque me sentía mal por otra cosa. No me hice el hisopado ahí, me lo hice donde yo se los pasé, que es otro sitio y que es el verdadero", aclaró Mitre.

Esmeralda Mitre

Jorge Rial anunció hoy en "Intrusos" que "el viernes Esmeralda Mitre fue con coronavirus detectado al Cantando". La actriz desmintió la versión asegurando que la imagen que se viralizó estaba trucada.

"Está trucado el papel… Me lo hice por precaución'", le decía Esmeralda a Guido Záffora mientras tocaban el tema en el ciclo que se emite por América.