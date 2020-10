¿Qué pasa entre Sofía Pachano y el Mono de Kapanga?

Sofía Pachano

A partir de una escena en el reality de cocina de Telefe comenzó a circular un rumor de que Sofía Pachano estaría comenzando un romance con Mono de Kapanga.

La actriz de 31 años se mostró indignada con la versión. "Estas cosas son las que no me gustan de estar en la televisión. No sé qué dijeron, la verdad que es gente que se dedica a decir por decir cosas. Pero yo estoy en la mía, tengo mis cosas y me vinculan a otro. Lo digo con respeto pero la prensa cuando no tiene cosas de qué hablar salen con cosas así”, manifestó Sofía al programa radial “Por si las moscas”, de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Esto lo inventaron por algo que le dije cariñosamente al Mono por redes sociales. Ahora tengo que tener tanto cuidado de no poder decirle algo a un amigo porque ya me van a inventar un romance...", sumó.

Indignada Sofía indicó que estos rumores “retrasan”.

"Yo me llevo muy bien con el Mono. Si sos amiga de varones ya significa otra cosa y te inventan lo que sea. Ojalá algún día estas cosas cambien, porque no puedo aceptar que cualquiera diga algo del otro, porque a mí me puede generar un problema, una incomodidad... Tuve que explicarles a mis amigas que era mentira y me pareció muy feo”, terminó.