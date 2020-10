Patricia Sosa dio su veredicto sobre Germán Martitegui en "Masterchef Celebrity": "Para mí es malo"

Patricia Sosa

Patricia Sosa quedó eliminada de "Masterchef Celebrity", Telefe, y en charla con "Intrusos", América, dio su veredicto sobre Germán Martitegui, el jurado "malo" del reality.

"Para mí es malo. El personaje puede llegar hasta cierto lugar pero para mí tiene una onda mala", indicó la cantante este martes.

"El otro día a Fede Bal lo tomó de punto y no me gustó, pobrecito, debe ser que yo tengo una onda como madre. No podés acercarte y decir que está todo mal sin probar el plato, me parece un desaire", agregó contundente.

Y fundamentó: "Se supone que tiene que probar todos los platos. No me gustó lo que le hizo a Fede".

"Le tengo mucho respeto porque sabe mucho pero de ahí a temor no", finalizó la artista.