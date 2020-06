La picante respuesta de Dalma Maradona luego de que Jana la tildara de "ridícula"

Dalma Maradona

Luego de que circulara la versión de una posible denuncia contra el entorno de Diego Maradona bajo las figuras legales de “privación ilegítima de la libertad” y "abducción ideológica", Jana afirmó que su padre no está privado de su libertad sino que solo cumpliendo la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Jana disparó contra Dalma por haberse quejado públicamente de no poder comunicarse con su padre: “Por como me manejo yo, no digo que esté mal lo que hacen los demás, pero me parece recontra ridículo poner en redes que no me puedo comunicar incluso con mi mamá. Yo si no me puedo comunicar con la persona, pregunto, me comunico con gente que tenga cercana, pero no lo estoy poniendo en las redes. Capaz algún día les funcione, pero por ahora ¿funcionó?”, dijo en diálogo con Teleshow.

Jana Maradona

Y Dalma reaccionó desde Twitter con un picante mensaje: “Mi mamá me pidió que no contesté nada! Y por ella lo voy a hacer, no porque no tenga nada para decir ,sino por ella! LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA MADRE”, escribió la actriz en mayúsculas, elogiando a Claudia Villafañe y ¿tirándole un palito a la madre de Jana, Valeria Sabalain?

Luego, cuando un seguidor le respondió “la importancia de exponer todas las miserias familiares en las redes”, ella agrego furiosa: “Y tener a todo imbécil opinando al respecto”.