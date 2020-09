Quique Sacco recordó el día en que falleció Débora Pérez Volpin: "Nos cambió la vida en un minuto"

Quique Sacco

Enrique Sacco estuvo en "Informados de todo", América, y recordó a su ex mujer, Débora Pérez Volpin, quien falleció en febrero de 2018 durante una endoscopia en el sanatorio La Trinidad.

"Estamos conformes, en 18 meses nosotros logramos un fallo. Se produjo una agrupación de familiares de víctimas a raíz de las comunicaciones que tuvimos. Se está preparando un proyecto de ley con esto de la mala praxis. Simplemente que se permita la intervención de la Justicia para estos casos que no fueron buenos", comentó el periodista sobre la causa judicial.

Y sobre aquel fatídico día, recordó: "Siempre lo dije: nos cambió la vida en un minuto. Al mediodía estábamos juntos, fue un miércoles, y quedamos en que la iba a buscar después del estudio para cenar. Me enteré camino a la clínica que había tenido una complicación y estaba en terapia intensiva".

Quique Sacco

"Nadie tiene una vida color de rosas siempre. Son las idas y vueltas de la vida. Mi relación con los hijos de Débora es hermosa, son mis hijos del corazón, tenemos todos los días comunicación. Es parte de ese legado de Débora. Van a estar siempre en mi vida. Agustín trabaja conmigo en la radio y estudia ciencias de comunicación. Está iniciando su carrera en el periodismo", indicó sobre la relación que tiene con los hijos de la conductora.

Y sobre su amor con María Eugenia Vidal explicó: "Yo fui a ese programa (Mirtha Legrand) porque había salido el fallo. No la conocía personalmente. Si no salía el fallo el viernes a última hora, no iba al programa. Hasta dudé mucho de ir. Ahí surgió la conexión y hoy somos una realidad. Quedamos en charlar por si necesitaba algo y se fue dando".