El radical cambio de vida de Jorge Moliniers tras su picante su salida del “Bailando”

Jorgito Moliniers

Jorge Moliniers no tuvo un buen paso por el “Super Bailando”, El Trece, el año pasado. En medio de una crisis personal, se había separado de su pareja Hugo Ávila, decidió dejar el ciclo tras un escándalo que incluyó una salida abrupta del certamen en el que hasta golpeó sin querer a alguien.

Hoy, a casi un año de todo eso, las cosas cambiaron totalmente en su vida. El bailarín se instaló en Córdoba con Ávila donde están haciendo nuevas cosas.

“Cuando me veo expuesto a situaciones para las que no estoy preparado y no me copa estar, me siento incómodo. Y, si me siento incómodo no puedo quedarme”, dijo al ciclo de Fernanda Iglesias “Esto No Es Hollywood”, de Am Del Plata.

“Me tengo que cuidar. Y, si uno no se siente cómodo se tiene que ir. Quizás no de la manera que lo hice yo, pero esto es algo difícil también: encontrar el equilibrio, el buen manejo, esa diplomacia para salir bien que a mi no me salió bien”, admitió el artista.

Además, contó que está cantando en un proyecto que llamó "Pijamas sesions" a los que sumará famosos la semana que viene.

“Hugo cerró su academia, no la pudo mantener, pero sigue generando desde sus redes”, contó.

“Estamos re contentos es un escenario menos masivo y popular como en el que estábamos antes, pero estamos más tranquilos, estamos felices haciendo lo que nos gusta y trabajar con esa energía buena”, dijo y aseguró que es es más “sano” tirando un palito al “Bailando”.

“La televisión ha tomado un rumbo amarillista, invasivo, tóxico y elijo no estar ahí”, afirmó. “Estoy haciendo manualidades, tomo clases de China, Australia”, dijo y aseguró que recicla maples de huevos y hace hasta sillones con botellas: “es apasionante”.

“Estoy transformando mi vida”, sintetizó.