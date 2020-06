La reflexión de Edith Hermida tras cumplir 50 años

El miércoles el final del programa “Bendita”, El Nueve, estuvo marcado por una acontecimiento especial: el cumpleaños de Edith Hermida, su co conductora.

“Feliz cumple, Chiru! ¿Quién te iba a decir que ibas a cumplir en el día 90 de la cuarentena?”, le dijo Beto Casella desde la videollamada con la que conduce el ciclo desde que comenzó la pandemia por coronavirus y la cuarentena obligatoria.

Lejos de ponerse mal, Edith se mostró muy contenta con los saludos y con ver su edad escrita en el graph. "Cumplo 50, yo lo digo porque no es un delito cumplir años. Yo estoy muy contenta con mis 50 años, así que lo digo abiertamente. ¿Qué problema?”, sostuvo la periodista ya que a muchos no les gusta decir sus edades y mienten al respecto.

“Llegué a los 50 en categoría MILF, me dijeron. A los 50 mil seguidores”,agregó Hermida, con mucho humor de ahora ser parte del selecto grupo de mujeres a las que se las llama por esa sigla, en inglés “Mother/Mom/Mama I'd Like to Fuck​”, en español “Una madre con la que te gustaría tener relaciones”.