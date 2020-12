La respuesta de Antonella Menem a Nancy Pazos: "El mal momento por culpa de ella lo pasé"

Nancy Pazos

Antonella Menem habló con "Intrusos", América, y respondió a los tuits de Nancy Pazos del pasado viernes donde anunciaba la muerte de Carlos Saúl Menem, algo que nunca sucedió y cuyos mensajes terminó borrando.

La nieta del ex presidente le había respondido furiosa a la periodista desde las redes y luego más calma se refirió al tema en un audio que le envió al ciclo que conduce Jorge Rial.

"Pasé un momento horrible, pésimo. Una crisis de nervio y llanto. Me llamaron varios periodistas a decirme que había fallecido mi abuelo", explicó la nieta del ex presidente.

Nancy Pazos

"El mal momento por culpa de ella lo pasé. Nancy se comunicó conmigo por Instagram pero no le contesté. En un momento de enojo me salió ese mensaje y después lo borré porque no soy así", siguió.

Y remarcó: "No voy a iniciarle una demanda (a Nancy) porque tampoco soy así, me interesa. Todos como periodistas se tendrían que fijar bien antes de dar una noticia así a un familiar".