Rocío Guirao Díaz decidió irse del país: se mudará a Miami con su familia

Rocío Guirao Díaz

El 2020 no ha sido un gran año para los artistas, pese a que muchos se reinventaron durante la pandemia.

Este fue el caso de Rocío Guirao Díaz que lanzó su propia línea de bikinis pero además tomó una decisión radical: se instalará en Miami junto a su esposo, Nicolás Paladini y sus hijos Roma, Indio y Aitana.

Fue Jorge Rial quien dio la noticia en "Intrusos". El periodista sostuvo que toda la familia ya tramitó la visa para instalarse sin problemas en la ciudad de Florida. Sin embargo, aún los protagonistas no se hablaron sobre el tema.

La decisión estaría motivada por un año de poca actividad para Rocío, que a pesar de ello, se reinventó en medio de la pandemia generando más contenido para las redes sociales, tuvo buenos contratos con marcas y además, lanzó su propia línea de bikinis para el verano.

Por otro lado, la modelo no aceptó la propuesta de sumar al programa "Pampita Online" como panelista por la baja cifra que le ofrecieron: “No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así”, reveló.

“La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. No todo pasa por la plata. Hay cosas que no querés hacer. Hoy me rinde más quedarme en casa y generar mi contenido fitness y vender mis cosas. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia”, explicó