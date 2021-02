Rocío Oliva tras los fuertes tweets de Moria Casán en su contra: "No abro más frentes y menos con ella"

Rocío Oliva

En medio de las repercusiones que generó la fuerte opinión de Rocío Oliva al manifestarse en contra de que Moria Casán se aplique la vacuna Sputnik V para protegerse del Covid-19, la diva le contestó fuerte a través de Twitter.

"En realidad la vacuna no sé si es para los famosos. La vacuna es para la gente que está sobre la primera línea, todos los días en terapia. Yo creo en un médico, en un infectólogo, no en un actor o una actriz", había manifestado Rocío en "Polémica en el bar", después de que Moria revelara que había aceptado ponerse la vacuna rusa.

Y Moria fue letal con su respuesta: “Si me avisaron (de sus declaraciones). No califica, solo califiqué cuando quería hablar mier… del 10. Me llamó por teléfono tipo cholula para que le hiciese una nota #MuchaAguaOxigenada para arrubiarse, ¿vishhhte?".

“Le quedó media neurona para jugar a la pelota... #MeImpresionaMiFama”, cerró Casán.

En la noche del viernes, luego de que Mariano Iúdica leyera esto en vivo, Roció arrojó: "Ay, no… nada. Me metí en una... Siempre que Moria me ve me dice ‘sos tan linda’. ¿Cómo me voy a meter con ella? No lo dije por ella, de hecho ni la nombré, lo dije en general. Todo lo que diga ella está bien, le mando un beso. No pasó nada. No abro más frentes y menos que menos con Moria”.

“Moria entendió que yo hablaba de ella el día que dije que prefería que se vacune un infectólogo a una actriz, y eso lo sigo sosteniendo. O sea, yo prefiero a alguien de la salud, pero no dije nada de Moria”, concluyó Oliva, manteniendo su pensamiento.