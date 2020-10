Rocío Oliva lloró por el estado de salud de Diego Maradona: "Hoy no lo vi bien, me da tristeza"

Rocío Oliva

Gran parte del programa de este viernes de "Polémica en el bar" estuvo dedicada al cumpleaños de Diego Maradona. Pero lo que iba a ser un festejo se trasformó en un momento triste por la preocupación de Rocío Oliva. La joven se quebró al referirse a las últimas imágenes del ex futbolista que trascendieron, y recordó algunos de los momentos más lindos junto a él.

En medio de un clima muy emotivo, Mariano Iúdica le hizo una pregunta a Rocío que la hizo llorar: “¿Qué puede estar pasando en la cabeza de él hoy, con 60 años?”. La joven hizo un esfuerzo por contenerse, pero apenas pudo hablar con la voz quebrada: “El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”.

Los miembros de la mesa coincidieron en que las imágenes de ayer en la cancha de Gimnasia no mostraban a Maradona en un buen momento, y el conductor decidió no ponerlas al aire. Rocío, muy conmovida, agregó: “Prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños, el Diego que baila, que canta”.

Mientras la mesa reflexionaba sobre las posibilidades de recuperación de Maradona, la producción puso en pantalla fotos del ex futbolista junto a Rocío en distintos festejos y viajes: “Yo prefiero no verlo y quedarme con esas fotos con Rocío que son espectaculares”, comentó Iúdica con preocupación.

Gastón Recondo también se mostró asustado por las imágenes de ayer, y el conductor compartió sus sospechas: “¿Sabés cuando me di cuenta que hoy algo no estaba bien? Cuando las hijas y los afectos cortaron todo tipo de combate y fue todo amor amor amor”. Pero pese a su preocupación, Rocío comentó en la mesa los mejores momentos junto a Maradona, y no dejó de expresar el amor especial que siente por él.