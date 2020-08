Sabrina Artaza está embarazada: el emotivo mensaje de Nito

Nito Artaza

Sabrina Artaza anunció hace unas horas que está embarazada, tras esperar los tiempos lógicos de gestación de los primeros meses.

Desde Francia, donde se instaló con su marido Jonathan Morris, la actriz dio la linda noticia desde las redes sociales.

LEÉ TAMBIÉN: Fuerte cruce entre Nito Artaza y Carlos Rottemberg por el corte de entradas en las boleterías

Sabrina y Jonathan se casaron en 2016 y están residiendo en el país europeo.

Nito Artaza

En plena pandemia, Nito Artaza recibió esta gran noticia de su hija y se mostró emocionado desde Instagram.

"Dicen que ser abuelo es “ser padre dos veces”, así que @johnmorrisok yo te entiendo más que nadie.Besos a los tres . Ya te amo bebé", expresó movilizado el productor teatral y pareja de Cecilia Milone.

Nito Artaza

Hace unas semanas, Nito hablaba en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió a la crisis que atraviesa el sector teatral durante la cuarentena.

"Yo he presentado una propuesta de emergencia porque es el último rubro que va abrir y me parece que ir a plantearle cosas empresariales únicamente al Gobierno, no ayuda porque tiene que ser algo más abarcativo", expresó.