Sandra Borghi aislada por contacto estrecho con coronavirus: reveló el resultado de su hisopado

Sandra Borghi

Parece que el staff de “Nosotros a la mañana”, El Trece, no está con suerte en cuanto al contacto y contagio de coronavirus. Tras saberse que Nicole Neumann dio positivo para el virus ahora se supo que Sandra Borghi tuvo un vínculo estrecho con una persona contagiada y ahora deberá hacer aislamiento en su casa junto a su familia.

"Yo también estoy con un aislamiento, empecé con un aislamiento el fin de semana, un aislamiento de 14 días porque estaba semana que pasó...Yo hoy debería estar en el piso con ustedes pero la verdad es que no voy a poder estar por 14 días más, básicamente porque esta semana dio positivo un contacto estrecho mío, que es una persona que como mi marido estos días se tuvo que ir a trabajar, para poder ir yo a trabajar a TN, para poder estar al aire con ustedes y que no aparezca un niño hablando por atrás siempre tengo que tener a alguien que me ayude con los tres chicos", explicó la periodista.

Entonces especificó: "Y esta semana una persona de mi círculo más íntimo, un familiar muy querido lamentablemente dio Covid positivo y esta semana estuvo durmiendo dos noches en mi casa, que fueron las dos noches que mi marido no estuvo en casa. Así que por ahora tengo que tener un aislamiento, toda la familia está en aislamiento, no podemos salir de casa".

Sobre su estudio, la comunicadora dijo: "Me hice un hisopado, me dio negativo, pero el tema es que es muy pronto, con lo cual tengo que esperar siete días para ver la evolución. Por lo tanto estamos todos aislados por ahora, estamos todos bien, ninguno tiene síntomas, eso es lo bueno, mientras que mi contacto estrecho, que dio positivo, tuvo síntomas desde que se fue de casa".