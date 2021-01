El significativo mensaje que Verónica Ojeda le dedicó a Mario Baudry: "Gracias por..."

Veronica Ojeda

Verónica Ojeda le dedicó un tierno mensaje a su pareja, el abogado Mario Baudry, en medio del difícil momento que pasa con su hijo Dieguito Fernando después de la muerte de Diego Maradona.

Baudry se convirtió en una figura indispensable en la investigación por la muerte del Diez por representar al último hijo del futbolista.

"Adoro cuando en mi camino se cruzan personas optimistas, positivas, sencillas, personas que ponen el corazón en cada una de sus acciones. Que te dan todo a cambio de nada, personas que te acarician el alma y te enriquecen la vida. Mario Baudry gracias por enseñarme a ver el lado positivo de las cosas", expresó Verónica a través de su Instagram.

Después de 10 años en pareja con Diego Maradona, Verónica Ojeda se animó al amor.

"A mi novio lo conocí hace unos meses por intermedio de un amigo en un hotel conocido de Buenos Aires, de casualidad. Fue un flechazo de ambos y a partir de ese día no nos separamos más", expresó en una entrevista a principios del 2020.

Luego detalló qué lo diferencia de Maradona: "Me cambió la vida. Yo vivía en un mundo de pelea, de discordia y él nada que ver, es todo lo opuesto. Me da tranquilidad y me hace estar en eje. Es opuesto al mundo Maradona, donde siempre hay discordias y te atacan de todos lados”.

